Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

Μια μικρή περιπέτεια υγείας ανάγκασε τη Μελίνα Ασλανίδου να αναβάλλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο στο Green Park στο κέντρο της Αθήνας.

Η γνωστή τραγουδίστρια αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ένα πρόβλημα υγείας, γεγονός που δεν της επιτρέπει να ανέβει στη σκηνή.

Η Μελίνα Ασλανίδου ανάμεσα στον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιθυμώντας να ενημερώσει έγκαιρα το κοινό που είχε κανονίσει να βρεθεί στις εμφανίσεις της, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την κατανόηση και τη συμπαράσταση που λαμβάνει.

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου