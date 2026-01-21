Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!

«Χρόνια σου πολλά αγόρι μου…»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το insta story του Πέτρου Κωστόπουλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πέτρος Κωστόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον γιό του, Μάξιμο, στέλνοντας τις πιο ζεστές ευχές για τη γιορτή του.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Στο insta story που ανέβασε σήμερα 21 Ιανουαρίου, ο πρώην εκδότης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά αγόρι μου…», μαζί με μια κόκκινη καρδιά και υπό τους ήχους του τραγουδιού My Boy του Elvis Presley, μια επιλογή που έδωσε ακόμη πιο προσωπικό και συναισθηματικό τόνο στην ανάρτηση.

Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία Instagram

Παράλληλα με τις σημερινές ευχές του Πέτρου Κωστόπουλου για τη γιορτή του Μάξιμου, έχει μοιραστεί στο παρελθόν κι άλλες συγκινητικές στιγμές μαζί του στα social media, δείχνοντας πόσο περήφανος νιώθει για το παιδί του. 

Τζένη Μπαλατσινού: O γιος της, Μάξιμος, έγινε 18 ετών - Η αποφοίτησή του!

Η φωτογραφία με τον Μάξιμο που πόσταρε ο Πέτρος Κωστόπουλος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Ο 18χρονος σήμερα Μάξιμος, είναι γιος του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, με την οποία ο γνωστός εκδότης ήταν παντρεμένος από το 1996 έως το 2014 κι απέκτησαν μαζί τρεις παιδιά: την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο.

