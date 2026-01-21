Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Στάθη Κόικα και την Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Το ζευγάρι ηθοποιών απόλαυσε τη βόλτα του στην καρδιά της πρωτεύουσας κι έκανε τα ψώνια του.

Στις φωτογραφίες φαίνονται να κρατιούνται χέρι χέρι, να κοιτάζονται στα μάτια και την ηθοποιό να γελά με όσα της έλεγε ο σύντροφός της.

Ο Στάθης Κόικας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη πριν από λίγες μέρες, είχε παραδεχτεί πως είναι ευτυχισμένος και ερωτευμένος.

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε στη σειρά του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει», το 2022. Εκείνος υποδυόταν τον «Σταύρος» και η Ηλιάνα Μαυρομάτη τη «Ζέτα».

Ωστόσο, η σχέση τους μαθεύτηκε πολύ αργότερα, όταν επιβεβαίωσε τις φήμες η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται», τον Μάρτιο του 2024.

Γενικότερα, φρόντιζαν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ικαρία, αν και υπήρχαν και παλαιότερα κάποιες φωτογραφίες τους από ταξίδια στο εξωτερικό, στα carousel στο instagram.

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στην Ικαρία/ instagram

Το ζευγάρι που εδώ και κάποιους μήνες ζει κάτω από την ίδια στέγη μοιράζεται την καθημερινότητά του, αλλά και όμορφες στιγμές με τους δυο τους και με αγαπημένους φίλους. Ο Στάθης Κόικας υποδύεται τον Ιορδάνη Γαζή στη σειρά Grand Hotel και παίζει και στην παράσταση «Το τρίτο στεφάνι».

Την κόρη της Λίλας Καφαντάρη τη βλέπουμε στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», στην οποία υποδύεται τη Μιρέλλα.