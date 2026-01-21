Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο

Στιγμιότυπα από τη βόλτα του ερωτευμένου ζευγαριού στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 17:44 Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω πίσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
21.01.26 , 16:03 «Πλήγμα» στον Ολυμπιακό: Ποιος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Εφές
21.01.26 , 15:56 MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται για 4η μέρα - Δείτε το trailer
21.01.26 , 15:53 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα στην Αττική έως το απόγευμα -Σε ποιες περιοχές
21.01.26 , 15:50 Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
21.01.26 , 15:25 Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο
21.01.26 , 15:23 Λαχταριστή ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ
21.01.26 , 15:19 Αντώνης Μυριαγκός: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για τον «Καποδίστρια»
21.01.26 , 14:46 Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο
21.01.26 , 14:45 «Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
21.01.26 , 14:39 Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 21.01.26, 15:51
Στάθης Κόικας: H συνέντευξή του στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Στάθη Κόικα και την Ηλιάνα Μαυρομάτη.  

Στάθης Κόικας: Το βιογραφικό, το Instagram και η σχέση με γνωστή ηθοποιό!

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Το ζευγάρι ηθοποιών απόλαυσε τη βόλτα του στην καρδιά της πρωτεύουσας κι έκανε τα ψώνια του.  

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στις φωτογραφίες φαίνονται να κρατιούνται χέρι χέρι, να κοιτάζονται στα μάτια και την ηθοποιό να γελά με όσα της έλεγε ο σύντροφός της. 

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Ο Στάθης Κόικας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη πριν από λίγες μέρες, είχε παραδεχτεί πως είναι ευτυχισμένος και ερωτευμένος. 

Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε στη σειρά του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει», το 2022. Εκείνος υποδυόταν τον «Σταύρος» και η Ηλιάνα Μαυρομάτη τη «Ζέτα». 

Ωστόσο, η σχέση τους μαθεύτηκε πολύ αργότερα, όταν επιβεβαίωσε τις φήμες η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται», τον Μάρτιο του 2024.

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP

Γενικότερα, φρόντιζαν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ικαρία, αν και υπήρχαν και παλαιότερα κάποιες φωτογραφίες τους από ταξίδια στο εξωτερικό, στα carousel στο instagram.

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στην Ικαρία/ instagram

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στην Ικαρία/ instagram

Το ζευγάρι που εδώ και κάποιους μήνες ζει κάτω από την ίδια στέγη μοιράζεται την καθημερινότητά του, αλλά και όμορφες στιγμές με τους δυο τους και με αγαπημένους φίλους.  Ο Στάθης Κόικας υποδύεται τον Ιορδάνη Γαζή στη σειρά Grand Hotel και παίζει και στην παράσταση «Το τρίτο στεφάνι».

Την κόρη της Λίλας Καφαντάρη τη βλέπουμε στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», στην οποία υποδύεται τη Μιρέλλα.

 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΙΚΑΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top