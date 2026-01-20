Αναστασία: Θαμώνας της πέταξε... καναπέ πάνω στην πίστα!

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η Αναστασία, όταν θαμώνας πέταξε έναν... καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε!

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η Aναστασία ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, πέταξε ολόκληρο καναπέ στη σκηνή!

Η τραγουδίστρια αντέδρασε με χιούμορ και ψυχραιμία σε αυτή την κίνηση του συγκεκριμένου θαμώνα με το βίντεο να γίνεται viral στο TikTok. «Μετακομίσεις κάνουμε» σχολίασε με χιούμορ η Αναστασία.

Δες παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Αναστασία - Ηλίας Καμπακάκης: «Γκρέμισαν» τη Θεσσαλονίκη στο φινάλε τους

Οι εμφανίσεις της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall ολοκληρώθηκαν το Παρασκευοσάββατο 16 και 17 Ιανουαρίου, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και αγαπήθηκε από το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Για την Αναστασία, αυτή η περίοδος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τη λαϊκή της ταυτότητα και την άμεση σχέση της με το κοινό.

Η χημεία της με τον Ηλία Καμπακάκη αποτέλεσε βασικό στοιχείο αυτής της διαδρομής, σε μια συνεργασία που κύλησε φυσικά πάνω στη σκηνή και αποτυπώθηκε δυνατά σε κάθε βραδιά.

Αυτή την περίοδο, η Αναστασία βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.