Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»

Όσα είπε αποκάλυψε ο ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 10:55 Τι είναι το déjà vu σύμφωνα με την επιστήμη
15.01.26 , 10:45 Χάρης Λεμπιδάκης σε Breakfast@Star: «Η κόντρα ξεκίνησε από τη Μαλέσκου!»
15.01.26 , 10:39 Renault Filante: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
15.01.26 , 10:35 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 10:32 Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
15.01.26 , 10:29 Λουιζίδου: «Προσέχω γιατί δεν μπορείς να φας γουρουνόπουλο και να παίξεις!»
15.01.26 , 10:22 Γιώργος Κιμούλης: Κέρδισε το φλουρί στη βασιλόπιτα της παράστασής του
15.01.26 , 10:17 Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα
15.01.26 , 09:51 Νιου Τζέρσεϊ: Μητέρα στραγγάλισε τους δύο γιους της
15.01.26 , 09:43 Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου
15.01.26 , 09:40 BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
15.01.26 , 09:32 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
15.01.26 , 09:25 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
15.01.26 , 09:16 Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις διαδηλωτών - Τι λέει ο Τραμπ
15.01.26 , 09:13 Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αιμίλιος Χειλάκης: Οι δηλώσεις του στο Breakfast@Star μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης Cancel
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Αιμίλιος Χειλάκης για το πρόβλημα υγείας που του εμφανίστηκε με τον ερχομό της νέας χρονιάς, το οποίο είναι σοβαρό, όπως είπε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. 

Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου

Δημοσιογράφοι ψυχαγωγικών εκπομπών παραβρέθηκαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Cancel», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Μία από τις δημοσιογράφους ρώτησε τον ηθοποιό: «Για σας πώς μπήκε η χρονιά, έτσι αυτές τις λίγες μέρες μέχρι στιγμής;»

O Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι περνά ένα δυσάρεστο πρόβλημα υγείας

O Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι περνά ένα δυσάρεστο πρόβλημα υγείας

«Μη ρωτάς, εγώ… με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο, δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα! Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός. 

Σε ερώτηση τι ευχή κάνει για τον εαυτό του, απάντησε στο Breakfast@Star: «Να τελειώσει αυτό το ζήτημα, το οποίο έχω. Να είμαστε καλά, να είμαι καλά με την Αθηνά μου, να είμαστε καλά με τους συνεργάτες».

Τέλος, σχετικά με τη γνωριμία του και τη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε στο Happy Day: «Μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει ένα βιβλίο. Ρωτήστε τον άνθρωπο που το έγραψε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο, τον οποίο εκτιμώ και ο ίδιος με εκτιμά και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δε σημαίνει κάτι παραπέρα».

Χειλάκης: Το σοβαρό χειρουργείο που είχε κάνει στα 41 του

Το 2019, ο 55χρονος σήμερα ηθοποιός είχε μιλήσει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στα 41 του χρόνια, όποτε κι έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή εγχείρηση, καθώς είχε έναν καλοήθη όγκο στη βάση του κρανίου.

Αιμίλιος Χειλάκης: Όσα αποκάλυψε για την καλοήθη όγκο που είχε στο κεφάλι

«Οι πιθανότητες ήταν αρκετά υπέρ μου, αλλά όταν υπάρχει και 1% πιθανότητα να πεθάνεις, υπάρχει όντως μια πιθανότητα να πεθάνεις. Είχα έναν καλοήθη όγκο στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, όπου είχα έναν φοβερό γιατρό ο οποίος ήταν στο Άμστερνταμ και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα.

Μαξίμου: Μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Χειλάκης

Ο όγκος πίεσε το οπτικό νεύρο, σταμάτησε να κάνει κίνηση και το ένα μου μάτι ήταν δεν ήταν αλλήθωρο. Μέσα σε έναν μήνα, από τη στιγμή που το κατάλαβα, έγινε και η εγχείρηση», είχε περιγράψει ο Αιμίλιος Χειλάκης σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4, το 2021.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
 |
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top