Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»

Αιμίλιος Χειλάκης: Οι δηλώσεις του στο Breakfast@Star μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης Cancel

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Αιμίλιος Χειλάκης για το πρόβλημα υγείας που του εμφανίστηκε με τον ερχομό της νέας χρονιάς, το οποίο είναι σοβαρό, όπως είπε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δημοσιογράφοι ψυχαγωγικών εκπομπών παραβρέθηκαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Cancel», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Μία από τις δημοσιογράφους ρώτησε τον ηθοποιό: «Για σας πώς μπήκε η χρονιά, έτσι αυτές τις λίγες μέρες μέχρι στιγμής;»

O Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι περνά ένα δυσάρεστο πρόβλημα υγείας

«Μη ρωτάς, εγώ… με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο, δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα! Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση τι ευχή κάνει για τον εαυτό του, απάντησε στο Breakfast@Star: «Να τελειώσει αυτό το ζήτημα, το οποίο έχω. Να είμαστε καλά, να είμαι καλά με την Αθηνά μου, να είμαστε καλά με τους συνεργάτες».

Τέλος, σχετικά με τη γνωριμία του και τη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε στο Happy Day: «Μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει ένα βιβλίο. Ρωτήστε τον άνθρωπο που το έγραψε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο, τον οποίο εκτιμώ και ο ίδιος με εκτιμά και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δε σημαίνει κάτι παραπέρα».

Χειλάκης: Το σοβαρό χειρουργείο που είχε κάνει στα 41 του

Το 2019, ο 55χρονος σήμερα ηθοποιός είχε μιλήσει για ένα πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στα 41 του χρόνια, όποτε κι έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή εγχείρηση, καθώς είχε έναν καλοήθη όγκο στη βάση του κρανίου.

«Οι πιθανότητες ήταν αρκετά υπέρ μου, αλλά όταν υπάρχει και 1% πιθανότητα να πεθάνεις, υπάρχει όντως μια πιθανότητα να πεθάνεις. Είχα έναν καλοήθη όγκο στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, όπου είχα έναν φοβερό γιατρό ο οποίος ήταν στο Άμστερνταμ και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα.

Ο όγκος πίεσε το οπτικό νεύρο, σταμάτησε να κάνει κίνηση και το ένα μου μάτι ήταν δεν ήταν αλλήθωρο. Μέσα σε έναν μήνα, από τη στιγμή που το κατάλαβα, έγινε και η εγχείρηση», είχε περιγράψει ο Αιμίλιος Χειλάκης σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4, το 2021.

