Μαρία Καβογιάννη: Tο πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της με τραγούδια και χορούς!

Μαρία Καβογιάννη: Tα instastories από το πάρτι στο σπίτι της για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της είχε χθες 13 Ιανουαρίου η Μαρία Καβογιάννη και τα γιόρτασε με τους αγαπημένους της φίλους, τραγούδια και μουσική στο «σπιτάκι σε έναν πεζόδρομο του Βύρωνα».

«Τα δώρα που μου χάρισε η ζωή είστε εσείς…όλοι εσείς οι φίλοι μου, οι στιγμές μας, η αγάπη μας, τα τραγούδια μας, που γεμίζουν τόσα χρόνια το σπιτάκι, εδώ, σ’έναν πεζόδρομο στο Βύρωνα… Αυτή είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η περιουσία μας. Σας ευχαριστώ… Σας αγαπώ…🤍», έγραψε η δημοφιλής ηθοποιός, που έγινε 68 ετών, στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Στο πάρτυ ήταν η Ευγενία Σαμαρά, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και άλλοι καλεσμένοι. Στο πιάνο ήταν ο γνωστός μουσικός Παναγιώτης Τσεβάς, ο οποίος είχε επίσης την ίδια μέρα γενέθλια.

Στιγμιότυπο από το πάρτι γενεθλίων της Μαρίας Καβογιάννη/ instagram

Οι εορτάζοντες έσβησαν μαζί τα κεράκια στις τούρτες τους, ενώ οι καλεσμένοι το γλέντησαν τραγουδώντας και χορεύοντας.

Η Μαρία Καβογιάννη απαθανατίζεται σε βίντεο να χορεύει τσιφτετέλι!

Στιγμιότυπο από το πάρτι γενεθλίων της Μαρίας Καβογιάννη, την ώρα που χόρευε τσιφτετέλι/ instagram

«Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας λόγος για να αξίζει να ζεις... κι είναι το πιο αγνό κι όμορφο στολίδι στο δέντρο της ζωής μας!!! Χρόνια πολλά Μαρία μας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Εγκλήματα», είναι στενοί φίλοι και γείτονες στις Μηλιές Πηλίου, όπου διατηρούν εξοχικές κατοικίες.

Οι ευχές του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στη Μαρία Καβογιάννη για τα γενέθλια της/ instagram

«Σ΄αγαπώ. Να χαιρόμαστε το φωτεινό, αστείο, δοτικό, ξεχασιάρικο κορίτσι που μας γεμίζει αγάπη και ιστορίες», της έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Οι ευχές της Δανάης Μπάρκα στη Μαρία Καβογιάννη για τα γενέθλια της/ instagram

Η Μαρία Καβογιάννη έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο του Maestro, μαζί με το υπόλοιπο cast. Σχετική ανάρτηση από τους Παξούς είχε κάνει στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025.