Ρόκκος: «Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας αν ήμουν δίπλα στα παιδιά μου»

«Τώρα που περάσανε τα χρόνια το καταλάβανε»

Ο Στέλιος Ρόκκος βρέθηκε καλεσμένος του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στη διαδικτυακή του εκπομπή, AnesTea The Podcast και μίλησε για την πορεία του, την καριέρα του, τα παιδιά του, αλλά και τις έντονες στιγμές της ζωής τους.

Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»

Ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αναφερόμενος στην πατρότητα παραδέχτηκε πως δεν ήταν κοντά στα παιδιά του όσο θα ήθελε να είναι.

«Με τον τρόπο που ζω και ζούσα, όταν τα παιδιά είχαν την ανάγκη του πατέρα, θα ήμουν ο χειρότερος. Μου το έχουν πει τα παιδιά, θα ήθελαν να είμαι πιο κοντά τους. Τώρα που περάσανε τα χρόνια το καταλάβανε ότι δε γινόταν. Τώρα το αναπληρώνω όσο μπορώ», εξομολογήθηκε ο Στέλιος Ρόκκος.

Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»

Για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τους ομοφυλόφιλους, ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε πως ήταν στο πλαίσιο ενός σκετς με τον Τάκη Ζαχαράτο, ενώ ο ίδιος εξήγησε πως δεν έχει πειραματιστεί ποτέ σεξουαλικά. 

«Έλεγα ότι άντρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε και ήταν τίτλος σε πάρα πολλά περιοδικά. Είχα φάει το κράξιμο της αρκούδας, Αυτό όμως προέκυψε από ένα σκετς που είχα με τον Τάκη. Έπεφτε γέλιο στο μαγαζί γιατί κάναμε την πλάκα μας

Δεν έχω πειραματιστεί ποτέ, ήμουν τόσο καλά με αυτό που είμαι. Είχα πάθει πλάκα με τη λύσσα που είχαν φάει να μου το φορτώσουν αυτό ότι δεν αναφερθήκανε ότι ήταν κείμενο θεατρικό, το πήραν ως δήλωσή μου. Δεν πήρα ποτέ να το διαψεύσω», είπε ο Στέλιος Ρόκκος. 

 

«Ήμουν μεγαλωμένος σε χωριό και έπαιζε ρόλο τι θα πει ο κόσμος γύρω σου. Στην Αθήνα είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Όλο αυτό υποσεινείδητα με επηρέασε πάρα πολύ. Μου λέγανε όλοι “ξεκόλλα”, αλλά με τον χρόνο βρήκα την ηρεμία που χρειάζεται όλο αυτό να το διαχειριστεί», παραδέχτηκε ο Στέλιος Ρόκκος. 

Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Λήμνο με τη σύζυγο του και ότι αξιολογεί συνεχώς το αν θα συνεχίσει να μένει εκεί. «Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη Λήμνο, αν νιώσω ότι θέλω να φύγω, θα το κάνω. Δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις και τις ασχολίες που έχω», είπε. Εξήγησε ότι η αδελφή του έχει φύγει από το νησί ενώ η μητέρα του παραμένει εκεί. «Είμαι κοντά της όσο μπορώ» είπε.

Παράλληλα τόνισε ότι «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας και υπάρχει λόγος που συνεχίζουμε και ζούμε. Πρέπει να αγαπάμε κάθε μέρα πόσο αγαπάμε τον εαυτό μας. Έχω βαρεθεί το “κάθε εμπόδιο για καλό”. Δεν θέλω άλλα εμπόδια». Πρόσθεσε ότι συνεχίζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και έχει σχέδια για νέες ηχογραφήσεις.

Ο Στέλιος Ρόκκος με τη σύζυγό του Λελέ Γκόφα
