Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»

Καλεσμένος στο Anestea the Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο βρέθηκε ο Στέλιος Ρόκκος. Ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης παραχώρησε μία ειλικρινή συνέντευξη και μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τις εσωτερικές του μάχες, αλλά και για ζητήματα που στα οποία δεν έχει αναφερθεί ποτέ ξανά δημόσια.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανέβασε ένα preview της συνέντευξης στο Instagram.

Αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε o Στέλιος Ρόκκος γύρω από τη σεξουαλικότητα και τα φύλα. «Πρώτη φορά το λέω τώρα… άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε. Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Εκκλησία, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχει τραγική σχέση με την εκκλησία».

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι νιώθει πως συχνά οι θεσμοί της δεν έχουν χώρο για την προσωπική αναζήτηση και την αλήθεια.

Ο τραγουδιστή αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την καθημερινότητά του:

«Με οτιδήποτε ασχολούμαι το πάω στα κόκκινα, δεν έχει πιο πάνω. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια», είπε, ενώ αποκάλυψε και σκοτεινές στιγμές εσωτερικής κενότητας: «Μπορεί να περάσει ολόκληρη μέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη. Να είναι μαύρο».

Οι απώλειες των αδερφών του που τον σημάδεψαν

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για τις μεγάλες απώλειες στη ζωή του. Ο τραγουδιστής έχει βιώσει μέσα σε δύο χρόνια τον θάνατο και των δύο αδερφών του, γεγονός που τον έχει στιγματίσει.

Το 2023 έχασε τον έναν αδερφό του από πνιγμό στη Λήμνο, ενώ μόλις δύο χρόνια νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή και ο δεύτερος αδερφός του.