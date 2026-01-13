Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»

Οι απώλειες των αδερφών του που τον σημάδεψαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 11:53 Σκότωσε τον αδερφό και την οικογένειά του για να καλύψει τη σχέση του
13.01.26 , 11:46 Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον
13.01.26 , 11:40 Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;
13.01.26 , 11:35 Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»
13.01.26 , 11:29 Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
13.01.26 , 11:28 Γκάφα της ΕΡΤ: Έδειξαν επεισόδια από συναυλία του ΛΕΞ αντί για... Ιράν!
13.01.26 , 11:23 Άση Μπήλιου: Τρίτη και 13 με Σελήνη στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζει;
13.01.26 , 11:20 Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
13.01.26 , 11:04 Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART
13.01.26 , 11:01 Πανελλαδική απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» για 48 ώρες
13.01.26 , 10:48 Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
13.01.26 , 10:44 Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Όσα είπε για τη Μαλέσκου και τον Κωνσταντάρα
13.01.26 , 10:36 Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»
13.01.26 , 10:13 Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
13.01.26 , 10:03 Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για την ακύρωση της περιοδείας με τον Χαρούλη
Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 13.01.26, 10:52
Ο Στέλιος Ρόκκος με τη μηχανή του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος στο Anestea the Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο βρέθηκε ο Στέλιος Ρόκκος. Ο γνωστός Έλληνας καλλιτέχνης παραχώρησε μία ειλικρινή συνέντευξη και μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τις εσωτερικές του μάχες, αλλά και για ζητήματα που στα οποία δεν έχει αναφερθεί ποτέ ξανά δημόσια.

Στέλιος Ρόκκος – Λελέ Γκόφα: Χαλαρή βόλτα για δυο στο Κολωνάκι

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανέβασε ένα preview της συνέντευξης στο Instagram.

Αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε o Στέλιος Ρόκκος γύρω από τη σεξουαλικότητα και τα φύλα. «Πρώτη φορά το λέω τώρα… άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε. Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Εκκλησία, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχει τραγική σχέση με την εκκλησία».

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι νιώθει πως συχνά οι θεσμοί της δεν έχουν χώρο για την προσωπική αναζήτηση και την αλήθεια.

 

Ο τραγουδιστή αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την καθημερινότητά του:

«Με οτιδήποτε ασχολούμαι το πάω στα κόκκινα, δεν έχει πιο πάνω. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια», είπε, ενώ αποκάλυψε και σκοτεινές στιγμές εσωτερικής κενότητας: «Μπορεί να περάσει ολόκληρη μέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη. Να είναι μαύρο».

Οι απώλειες των αδερφών του που τον σημάδεψαν

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για τις μεγάλες απώλειες στη ζωή του. Ο τραγουδιστής έχει βιώσει μέσα σε δύο χρόνια τον θάνατο και των δύο αδερφών του, γεγονός που τον έχει στιγματίσει.

«H θάλασσα τελείωσε για μένα» - H συγκίνηση του Ρόκκου για τον αδελφό του

Το 2023 έχασε τον έναν αδερφό του από πνιγμό στη Λήμνο, ενώ μόλις δύο χρόνια νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή και ο δεύτερος αδερφός του. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top