Στέλιος Ρόκκος – Λελέ Γκόφα: Χαλαρή βόλτα για δυο στο Κολωνάκι

Σε μια χαλαρή και όμορφη στιγμή, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Στέλιο Ρόκκο και τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Το ζευγάρι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά στον χώρο της ελληνικής showbiz, φαινόταν χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας την κοινή του έξοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η Λελέ Γκόφα μετρούν ήδη πάνω από 15 χρόνια κοινής πορείας και, όπως όλα δείχνουν, παραμένουν πιο δεμένοι από ποτέ.

Η σχέση τους έχει αντέξει στον χρόνο, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση, την αγάπη και τη βαθιά κατανόηση.

Ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκκος, σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2Night Show, είχε εκφραστεί με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντική για εμένα και αυτό το κέρδισε με τον χρόνο. Αυτό που βιώνω εγώ το βιώνει και εκείνη. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που δεν μπορώ να διαπραγματευτώ και εκείνη τα κατανοεί απόλυτα.»

Η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2010, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια συναυλία του τραγουδιστή. Από την πρώτη στιγμή γεννήθηκε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους, η οποία με τον καιρό εξελίχθηκε σε έναν δυνατό δεσμό ζωής. Το 2017 επισφράγισαν την αγάπη τους με γάμο, αποδεικνύοντας πως ο χρόνος όχι μόνο δεν φθείρει τις ουσιαστικές σχέσεις, αλλά τις δυναμώνει.

Μοιράζονται πολλές κοινές αγάπες και συνήθειες, με κυριότερη την αγάπη τους για τα ταξίδια. Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους έχουν τα ταξίδια με τη μηχανή μια εμπειρία που, όπως έχουν δηλώσει, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, καθώς συνδυάζει την αίσθηση ελευθερίας με την απόλαυση της παρέας.