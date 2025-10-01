Στέλιος Ρόκκος – Λελέ Γκόφα: Χαλαρή βόλτα για δυο στο Κολωνάκι

Είναι 15 χρόνια μαζί

Πηγή: NDP
Φωτογραφίες από την έξοδο του ζευγαριού/NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια χαλαρή και όμορφη στιγμή, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Στέλιο Ρόκκο και τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Λελέ Γκόφα: Η γλυκιά έκπληξη στον Στέλιο Ρόκκο για τα 60ά γενέθλιά του

Στέλιος Ρόκκος - Λελέ Γκόφα: 15 χρόνια κοινής πορείας

Το ζευγάρι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά στον χώρο της ελληνικής showbiz, φαινόταν χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας την κοινή του έξοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στέλιος Ρόκκος: Σπάνια βραδινή έξοδος της 17χρονης κόρης του

Ο γνωστός τραγουδιστής και η Λελέ Γκόφα μετρούν ήδη πάνω από 15 χρόνια κοινής πορείας και, όπως όλα δείχνουν, παραμένουν πιο δεμένοι από ποτέ.

Λάτρης της μηχανής ο Στέλιος Ρόκκος

Η σχέση τους έχει αντέξει στον χρόνο, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση, την αγάπη και τη βαθιά κατανόηση.

Ρόκκος: «Έκανα δοκιμαστικό για ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά δεν πήγα καλά»

Easy rider ο τραγουδιστής

Ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκκος, σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2Night Show, είχε εκφραστεί με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντική για εμένα και αυτό το κέρδισε με τον χρόνο. Αυτό που βιώνω εγώ το βιώνει και εκείνη. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που δεν μπορώ να διαπραγματευτώ και εκείνη τα κατανοεί απόλυτα.»

Πάντα προσεκτικός ο τραγουδιστής

Η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2010, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια συναυλία του τραγουδιστή. Από την πρώτη στιγμή γεννήθηκε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους, η οποία με τον καιρό εξελίχθηκε σε έναν δυνατό δεσμό ζωής. Το 2017 επισφράγισαν την αγάπη τους με γάμο, αποδεικνύοντας πως ο χρόνος όχι μόνο δεν φθείρει τις ουσιαστικές σχέσεις, αλλά τις δυναμώνει.

Δεν ξεχνά το κράνος του ο Στέλιος Ρόκκος

Μοιράζονται πολλές κοινές αγάπες και συνήθειες, με κυριότερη την αγάπη τους για τα ταξίδια. Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους έχουν τα ταξίδια με τη μηχανή μια εμπειρία που, όπως έχουν δηλώσει, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, καθώς συνδυάζει την αίσθηση ελευθερίας με την απόλαυση της παρέας.

 

