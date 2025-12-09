Βαλάντης: Έφτυσε στην πίστα γιατί εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok - Ο τραφουδιστής ζήτησε συγγνώμη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media έχει πρωταγωνιστή τον Βαλάντη, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας — αυτή τη φορά όχι για κάποιο τραγούδι του, αλλά για τη συμπεριφορά του πάνω στην πίστα.

Ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και έγινε αμέσως viral δείχνει τον τραγουδιστή να ξεσπάει στους μουσικούς του και, σε μια στιγμή εκνευρισμού, να φαίνεται πως φτύνει προς το μέρος τους! 

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα, ο Βαλάντης θύμωσε επειδή οι μουσικοί του «δεν τον ακολούθησαν» στο κομμάτι που ερμήνευε εκείνη τη στιγμή, το «Ακροβατώ». 

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ψυχραιμία του και να ξεκινήσει ένα έντονο ξέσπασμα πάνω στη σκηνή, μπροστά στο κοινό. Τους ζήτησε να παίξουν «σι μινόρε», κάτι που δεν έγινε. «Κανένας μαέστρο,  κανένας!», τους είπε με έντονο ύφος. 

Το βίντεο, που καταγράφηκε από παρευρισκόμενο, συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες views και σχόλια, με πολλούς να κατακρίνουν τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη.

@antonisathinas Εκτός εαυτού ο Βαλάντης με τους μουσικούς, που δεν τον ακολούθησαν. #μπουζουκια #καψουρα #βαλαντης #αθηνα #athensbynight ♬ πρωτότυπος ήχος - Athinas

Το σημείο που προκάλεσε σάλο ήταν η στιγμή που ο τραγουδιστής φαίνεται να φτύνει προς την πλευρά των μουσικών του, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς χρήστες ως «απαράδεκτη» και «εξευτελιστική».

Η εικόνα έκανε τον γύρο του TikTok και των υπόλοιπων social media, ανοίγοντας συζήτηση για τα όρια επαγγελματισμού πάνω στη σκηνή.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Βαλάντης εμφανίστηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για να τοποθετηθεί. Φανερά προβληματισμένος, προσπάθησε να δώσει τη δική του εκδοχή: «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το επίμαχο στιγμιότυπο παρερμηνεύτηκε. «Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν σωστή, ανεξάρτητα από το τι πραγματικά συνέβη.

Η τοποθέτησή του δεν άφησε ασυγκίνητο το κοινό, ωστόσο οι αντιδράσεις συνεχίζονται, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν πως η εικόνα ήταν ξεκάθαρη, ενώ άλλοι αποδέχονται τη συγγνώμη του τραγουδιστή.

