Βανδή - Καβογιάννη: Θεατρική βραδιά για τις δύο αγαπημένες φίλες

Η Δέσποινα Βανδή ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπου για εβδομάδες η παρουσία της αποτέλεσε πόλο έλξης για το κοινό της πόλης.

Μετά από ένα απαιτητικό αλλά απόλυτα δημιουργικό πρόγραμμα, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει επιστρέψει στην Αθήνα και μπαίνει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της στο Κέντρο Αθηνών, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το συγκεκριμένο μουσικό σχήμα έχει ήδη συζητηθεί ιδιαίτερα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα νυχτερινά γεγονότα της σεζόν.

Μέχρι να ξεκινήσουν και πάλι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η ερμηνεύτρια επιλέγει να γεμίζει τον χρόνο της με στιγμές χαλάρωσης και επαφής με τους δικούς της ανθρώπους.

Το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την ερμηνεύτρια στο κέντρο της Αθήνας, σε μια χαλαρή έξοδο με τη στενή της φίλη, Μαρία Καβογιάννη. Η φιλία τους μετρά πολλά χρόνια και έχει δοκιμαστεί μέσα από όμορφες εμπειρίες, κοινά ταξίδια και αμοιβαία στήριξη, με τα καλοκαίρια τους στο Πήλιο να έχουν γίνει σχεδόν… παράδοση.

Βραδιά θεάτρου για τη Δέσποινα Βανδή και τη Μαρία Καβογιάννη / NDP Photo Agency (Παναγιώτης Κουφαλέξης)

Οι δύο αγαπημένες κυρίες βρέθηκαν στο θέατρο Παλλάς για να παρακολουθήσουν τη νέα εντυπωσιακή παραγωγή «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού.

Η άφιξή τους στο φουαγέ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς με τις κομψές τους εμφανίσεις και τα ζεστά χαμόγελά τους τράβηξαν αμέσως τα φλας των φωτογράφων. Φιλικές, χαλαρές και με εξαιρετική διάθεση, πόζαραν ευγενικά και αντάλλαξαν σύντομες κουβέντες με κόσμο που τις προσέγγισε.

Η Δέσποινα Βανδή κατά την άφιξή της στο Παλλάς / NDP Photo Agency (Παναγιώτης Κουφαλέξης)

Μετά την παράσταση, η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Καβογιάννη συναντήθηκαν με τον ίδιο τον Φωκά Ευαγγελινό, τον οποίο τίμησαν με την παρουσία τους και συνεχάρησαν για τη νέα του δημιουργία. Η Δέσποινα, ως ένδειξη θαυμασμού και αγάπης, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τη βραδιά, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της.

Η Μαρία Καβογιάννη (αριστερά) με τον Φωκά Ευαγγελινό (στο κέντρο) και τη Δέσποινα Βανδή (δεξιά)