Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro

«Έτσι Αυγουστιάτικα συναντηθήκαμε» έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός

13.08.25 , 09:06 Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro
Καβογιάννη: Στο Πήλιο Πριν Ξεκινήσουν Τα Γυρίσματα Maestro
Στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης απολαμβάνει η Μαρία Καβογιάννη. Η αγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται στο Πήλιο, όπου διατηρεί και σπίτι και πάντοτε περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού εκεί. Είναι το ησυχαστήριό της.

Μαρία Καβογιάννη: Βραδιά με φίλους στο σπίτι της στις Μηλιές Πηλίου

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Πήλιο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της σειράς, Maestro, στο οποίο καθηλώνει με την ερμηνεία της.

Παπακαλιάτης: Όλοι οι ηθοποιοί του Maestro στην κουζίνα του!

Στις φωτγραφίες που ανήρτησε τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη θάλασσα και τις βόλτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η Μαρία Καβογιάννη αγαπά τα ταξίδια και λατρεύει να επισκέπτεται διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

«Έτσι Αυγουστιάτικα συναντηθήκαμε» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε:

Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro

Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro

Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro

Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro

