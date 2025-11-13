Λένα Παπαληγούρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Άκη Πάντο

Τη Λένα Παπαληγούρα υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μέσα σε όλα, μίλησε για τις δύο εγκυμοσύνες της, για τον ρόλο της ως μητέρα αλλά και για τη γνωριμία με τον σύζυγό της.

«Στο πρώτο πήρα 13 κιλά, στο δεύτερο πήρα πολύ λίγα, 6 κιλά. Ήταν περίοδος του covid, είχα τον μεγάλο μου γιο και πήγαινα σε όλα τα πάρκα της Αθήνας. Μια χαρά πήγαν όλα. Δεν προσέχω γενικά, μάλλον έχω καλό μεταβολισμό», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Λένα Παπαληγούρα πρωταγωνιστεί στην παράσταση Prima Facie στο θέατρο Πορεία

Μιλώντας για τη μητρότητα, εξομολογήθηκε: «Έχουμε το καλό ότι δουλεύω το βράδυ, τα παιδιά είναι ακόμα μικρά και κοιμούνται όταν φεύγω. Τα απογεύματα είμαι μαζί τους. Έχω βοήθεια από τον σύζυγό μου -είναι φανταστικός- κι από τη μητέρα μου κι έχω και μια γυναίκα που μας βοηθάει».

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, Άκη Πάντο, σημείωσε: «Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Ήμουν πολύ έγκυος στον γάμο μας. Νομίζω ναι... ένιωσα μεγάλη οικειότητα μαζί του. Όταν έρχονται τα παιδιά αλλάζουν οι ισορροπίες. Σε κάθε σχέση αλλάζουν άλλα πράγματα, ανάλογα με τη φάση που είναι το ζευγάρι και το παιδί.

Η Λένα Παπαληγούρα κι ο Άκης Πάντος είναι μαζί μια δεκαετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αλλά πρέπει να δουλεύει και να μην αφήνει τη μεταξύ του σχέση το ζευγάρι. Έχει να κάνει και με τον σύντροφο. Αισθάνομαι ότι η γυναίκα αφοσιώνεται στο παιδί και έχει να κάνει με το πόσο θέλει να αφοσιωθεί και ο σύζυγος σε αυτό. Εμείς είμαστε ωραία ομάδα. Είναι ο πρώτος που θα δει τις παραστάσεις μου και κάνει και σχόλια και τον εμπιστεύομαι».

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν ο πολιτικός μηχανικός παρευρέθηκε σε παράσταση που πρωταγωνιστούσε η γνωστή ηθοποιός, κι επισφράγισε τη σχέση του σε μία λαμπερή τελετή στις 29 Σεπτεμβρίου του 2018. Το ίδιο έτος υποδέχτηκαν και τον πρώτο τους γιο, τον Αναστάση και δύο χρόνια μετά υποδέχτηκαν και τον δεύτερο γιο, τον Αντώνη.