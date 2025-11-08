Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός από το Hotel Elvira και το IQ 160

08.11.25 , 13:57 Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελίζα Σκολίδη, πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Mega Hotel Elvira, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και μίλησε για τη δουλειά της, τον ρόλο της ως «Ελβίρα», αλλά και την αγάπη της για την υποκριτική που ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια.

Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που βλέπουμε και στη σειρά του Star, IQ 160, αποκάλυψε πως η σειρά έχει πολύπλευρη πλοκή κι ότι η ιστορία της Ελβίρας βασίζεται κυρίως στην αγάπη: «Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Το σενάριο μας πάει μέσω Λαμίας! Από την αρχή βασίζεται στην αγάπη και στην επιμονή να συναντηθούμε. Δεν είναι ότι η Ελβίρα έψαχνε απλά έναν όμορφο και τον βρήκε. Της αρέσει που είναι σοβαρός, σπουδαγμένος και ψαγμένος. Θέλει να συνδεθεί πνευματικά μαζί του».

Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας

Η ίδια εξήγησε πως ο χαρακτήρας της δεν εστιάζει μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά στην ουσία των ανθρώπινων σχέσεων. 

Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στους γονείς της, οι οποίοι είναι ψυχίατροι, και όπως είπε, η επαγγελματική τους ιδιότητα τη βοήθησε πολύ μεγαλώνοντας: «Είναι βοηθητικό που οι γονείς μου είναι ψυχίατροι. Είχα πάντα ανθρώπους να μιλήσω όταν γυρνούσα σπίτι. Μου έλεγαν “μίλα, πες μας τι σε απασχολεί”. Αυτό με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου καλύτερα».

Ελίζα Σκολίδη: «Μάγεψε» το Instagram με τη μελωδική φωνή της

Ελίζα Σκολίδη: «Στα 15 μου έγραψα στο ημερολόγιο ότι θα γίνω ηθοποιός»

Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός

Μιλώντας για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αγάπη της για το θέατρο φάνηκε από πολύ νωρίς: «Έχω καταλήξει ότι αυτό που θα κάνεις στη ζωή σου εξαρτάται από δύο πράγματα: από το πώς μεγαλώνεις και από κάτι άλλο που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Εγώ είχα την τύχη να με πηγαίνουν οι γονείς μου στο θέατρο. Στα 15 το έγραψα στο ημερολόγιό μου: “Θα γίνω ηθοποιός”».

