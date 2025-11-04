Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Ποια ήταν τα σκληρά λόγια της Αλίκης Βουγιουκλάκη που έκαναν την Χλόη Λιάσκου να αποχωρήσει κλαίγοντας; / Βίντεο: «Αλήθειες με τη Ζήνα»:

Ξανθιά, ακαταμάχητη, χαριτωμένη, γλυκιά, με χολιγουντιανό «αέρα», η Χλόη Λιάσκου πρωταγωνίστησε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή, ξεχωρίζοντας για το υποκριτικό της ταλέντο, ενώ συνέδεσε το όνομά της με τα θρυλικά μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη.

Εάν και τις τελευταίες δεκαετίες η σπουδαία ηθοποιός απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζει και λάμπει ακόμη και στα 79 της χρόνια με τη γοητεία και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει.

Η Χλόη Λιάσκου και ο Κώστας Βουτσάς / Φωτογραφίες: Finos Film

Πρόσφατα, η Χλόη Λιάσκου έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου βραβεύτηκε μαζί με άλλους διακεκριμένους συναδέλφους της για το εμβληματικό έργο που επιτέλεσε στο ελληνικό σινεμά της δεκαετίας του '60.

Πρόκειται για μία σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού, η οποία έχει αποστασιοποιηθεί από τον χώρο της showbiz.

Η Χλόη Λιάσκου σήμερα / Φωτογραφία: NDP

H τιμητική βράβευση έγινε σε κλίμα συγκίνησης, χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας και η Χλόη Λιάσκου πόζαρε χαμογελαστή δίπλα σε αγαπημένους συναδέλφους της.

Η Χλόη Λιάσκου, με τον 95χρονο ηθοποιό Δημήτρη Καλλιβωκά / Φωτογραφία: NDP

O Νίκος Καβουκίδης και η Χλόη Λιάσκου / Φωτογραφία: NDP

Η Χλόη Λιάσκου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Ποια είναι η Χλόη Λιάσκου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Η Χλόη Λιάσκου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 16 ετών, ερμηνεύοντας ρόλο στην ταινία «Νόμος 4000». Από το 1971 και για 12 συνεχή χρόνια εργάστηκε στο Εθνικό θέατρο, ενώ αργότερα, το διάστημα 1991-1996, παρουσίαζε στην ΕΡΑ2 την εκπομπή «Εν αρχή είναι ο έρωτας».

Παντρεύτηκε στα 19 της χρόνια τον δάσκαλό της και σκηνοθέτη Λάμπρο Κωστόπουλο, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Έκτοτε, αποφάσισε να αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της.

Η Χλόη Λιάσκου ζει στα νότια προάστια αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες εμφανίσεις.