Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Πάντα γοητευτική η μικρή «αδελφή» του Κώστα Βουτσά

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: finos Film
Ποια ήταν τα σκληρά λόγια της Αλίκης Βουγιουκλάκη που έκαναν την Χλόη Λιάσκου να αποχωρήσει κλαίγοντας; / Βίντεο: «Αλήθειες με τη Ζήνα»:
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξανθιά, ακαταμάχητη, χαριτωμένη, γλυκιά, με χολιγουντιανό «αέρα», η Χλόη Λιάσκου πρωταγωνίστησε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή, ξεχωρίζοντας για το υποκριτικό της ταλέντο, ενώ συνέδεσε το όνομά της με τα θρυλικά μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη

Μίμης Φωτόπουλος: Τα παιδιά, η εξορία της συζύγου του και η αιτία θανάτου

Εάν και τις τελευταίες δεκαετίες η σπουδαία ηθοποιός απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζει και λάμπει ακόμη και στα 79 της χρόνια με τη γοητεία και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει.

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Η Χλόη Λιάσκου και ο Κώστας Βουτσάς / Φωτογραφίες: Finos Film

Πρόσφατα, η Χλόη Λιάσκου έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου βραβεύτηκε μαζί με άλλους διακεκριμένους συναδέλφους της για το εμβληματικό έργο που επιτέλεσε στο ελληνικό σινεμά της δεκαετίας του '60.

Πρόκειται για μία σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού, η οποία έχει αποστασιοποιηθεί από τον χώρο της showbiz.

Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Η Χλόη Λιάσκου σήμερα / Φωτογραφία: NDP

H τιμητική βράβευση έγινε σε κλίμα συγκίνησης, χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας και η Χλόη Λιάσκου πόζαρε χαμογελαστή δίπλα σε αγαπημένους συναδέλφους της.

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Η Χλόη Λιάσκου, με τον 95χρονο ηθοποιό Δημήτρη Καλλιβωκά / Φωτογραφία: NDP

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

O Νίκος Καβουκίδης και η Χλόη Λιάσκου / Φωτογραφία: NDP

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Η Χλόη Λιάσκου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Ποια είναι η Χλόη Λιάσκου - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Η Χλόη Λιάσκου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 16 ετών, ερμηνεύοντας ρόλο στην ταινία «Νόμος 4000». Από το 1971 και για 12 συνεχή χρόνια εργάστηκε στο Εθνικό θέατρο, ενώ αργότερα, το διάστημα 1991-1996, παρουσίαζε στην ΕΡΑ2 την εκπομπή «Εν αρχή είναι ο έρωτας».

Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Η Χλόη Λιάσκου / Φωτογραφίες: Finos Film

Παντρεύτηκε στα 19 της χρόνια τον δάσκαλό της και σκηνοθέτη Λάμπρο Κωστόπουλο, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Έκτοτε, αποφάσισε να αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της.

Η Χλόη Λιάσκου ζει στα νότια προάστια αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες εμφανίσεις.

