Χλόη Λιάσκου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα στα 79 της χρόνια

Ξανθιά, ακαταμάχητη, χαριτωμένη, γλυκιά, με χολιγουντιανό «αέρα», η Χλόη Λιάσκου πρωταγωνίστησε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν εποχή, ξεχωρίζοντας για το υποκριτικό της ταλέντο, ενώ συνέδεσε το όνομά της με τα θρυλικά μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη.
Εάν και τις τελευταίες δεκαετίες η σπουδαία ηθοποιός απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζει και λάμπει ακόμη και στα 79 της χρόνια με τη γοητεία και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει.
Πρόσφατα, η Χλόη Λιάσκου έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου βραβεύτηκε μαζί με άλλους διακεκριμένους συναδέλφους της για το εμβληματικό έργο που επιτέλεσε στο ελληνικό σινεμά της δεκαετίας του '60.
Πρόκειται για μία σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού, η οποία έχει αποστασιοποιηθεί από τον χώρο της showbiz.
H τιμητική βράβευση έγινε σε κλίμα συγκίνησης, χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας και η Χλόη Λιάσκου πόζαρε χαμογελαστή δίπλα σε αγαπημένους συναδέλφους της.
Ποια είναι η Χλόη Λιάσκου - Το βιογραφικό της ηθοποιού
Η Χλόη Λιάσκου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 16 ετών, ερμηνεύοντας ρόλο στην ταινία «Νόμος 4000». Από το 1971 και για 12 συνεχή χρόνια εργάστηκε στο Εθνικό θέατρο, ενώ αργότερα, το διάστημα 1991-1996, παρουσίαζε στην ΕΡΑ2 την εκπομπή «Εν αρχή είναι ο έρωτας».
Παντρεύτηκε στα 19 της χρόνια τον δάσκαλό της και σκηνοθέτη Λάμπρο Κωστόπουλο, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Έκτοτε, αποφάσισε να αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της.
Η Χλόη Λιάσκου ζει στα νότια προάστια αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες εμφανίσεις.