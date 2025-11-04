Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»

«Τους είδαν σε ένα ενσταντανέ πολύ ωραίο, τρυφερό και αγαπησιάρικο»

Το δικό της ρεπορτάζ για τη Ρία Ελληνίδου και την προσωπική της ζωή έδωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day το πρωί της Τρίτης (4/11).

Ρία Ελληνίδου: Ο έρωτας με τα κοσμήματα στο κεφάλι

Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή τις δηλώσεις της τραγουδίστριας στην κάμερα της εκπομπής της, αποκάλυψε πως την είδαν σε δημοφιλή ορεινό προορισμό να συνοδεύεται από γνωστό άντρα. Μάλιστα, ήταν διαχυτικοί και τρυφεροί μεταξύ τους.

«Κάτι ξέρεις» για τη Ρία Ελληνίδου - Ποια είναι η τραγουδίστρια που σαρώνει

«Θα τολμήσω να πω για τη Ρία Ελληνίδου ότι κάποιες πηγές μου αποκάλυψαν πως την είδαν κάπου πολύ ερωτευμένη, να συνοδεύεται από έναν πολύ ωραίο άντρα. Δε θα πω περισσότερα, γιατί δε θέλω να με διαψεύσει κάποιος», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

 

«Τους είδαν σε ένα ενσταντανέ πολύ ωραίο, τρυφερό και αγαπησιάρικο, σε ορεινό προορισμό. Θα πω αυτό. Γνωστός αυτός και έχει σχέση με τον ορεινό προορισμό. Δε θα πω άλλα. Μπορεί να είναι και δυο… καλοί φίλοι, που πήγαν για σαββατοκύριακο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
