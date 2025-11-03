Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους

Στην εκδήλωση της νέας Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 17:26 Οι νέες σειρές έρχονται να καθηλώσουν στο Novacinema4!
03.11.25 , 17:13 Φάρμα: «Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό»
03.11.25 , 16:57 Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
03.11.25 , 16:55 Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»
03.11.25 , 16:53 Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες
03.11.25 , 16:30 Παναθηναϊκός: Ο επικρατέστερος για τη θέση του του τεχνικού διευθυντή
03.11.25 , 15:58 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι γεμάτος παράπονα και ενοχές»
03.11.25 , 15:56 Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
03.11.25 , 15:47 Renault 4 E-Tech Electric: Στους φιναλίστ για «Car of the Year 2026»
03.11.25 , 15:46 Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»
03.11.25 , 15:43 Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους
03.11.25 , 15:36 Αμαλιάδα: Η Φωτογραφία Που Βρέθηκε Στο Κινητό Της Πόπης
03.11.25 , 15:33 Κρήτη: Στη Φυλακή Ο 23χρονος Για Το Έγκλημα Σε Πανηγύρι
03.11.25 , 15:20 Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
03.11.25 , 15:14 Ρεκόρ συμμετοχής για το Μαραθώνιο της Αθήνας
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία
Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»
Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»
Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 03.11.25, 15:07
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σπάνια δημόσια εμφάνιση έκαναν ο Θοδωρής Κυριακού και η σύζυγός του Δήμητρα Μπιθαρά, στο Κέντρο Αθηνών, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της νέας Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2017 κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Θοδωρής Κυριακού επέλεξε ένα κλασικό, σκούρο μπλε κοστούμι συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο και γαλάζια γραβάτα, δημιουργώντας μια διαχρονική, minimal chic εμφάνιση.

Η Δήμητρα Μπιθαρά, από την άλλη, εντυπωσίασε με ένα μαύρο βελούδινο τοπ με διαφάνειες, το οποίο συνδύασε άψογα με wide-leg παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Το look της ολοκληρώθηκε με μια πράσινη statement τσάντα, που χάρισε μια μοντέρνα πινελιά στη μονόχρωμη βάση του outfit, καθώς και με κομψές πλατφόρμες, οι οποίες πρόσθεσαν ύψος και στυλ, διατηρώντας παράλληλα την άνεση.

Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους

Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους

Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top