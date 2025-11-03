Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους

Σπάνια δημόσια εμφάνιση έκαναν ο Θοδωρής Κυριακού και η σύζυγός του Δήμητρα Μπιθαρά, στο Κέντρο Αθηνών, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της νέας Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2017 κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Θοδωρής Κυριακού επέλεξε ένα κλασικό, σκούρο μπλε κοστούμι συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο και γαλάζια γραβάτα, δημιουργώντας μια διαχρονική, minimal chic εμφάνιση.

Η Δήμητρα Μπιθαρά, από την άλλη, εντυπωσίασε με ένα μαύρο βελούδινο τοπ με διαφάνειες, το οποίο συνδύασε άψογα με wide-leg παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Το look της ολοκληρώθηκε με μια πράσινη statement τσάντα, που χάρισε μια μοντέρνα πινελιά στη μονόχρωμη βάση του outfit, καθώς και με κομψές πλατφόρμες, οι οποίες πρόσθεσαν ύψος και στυλ, διατηρώντας παράλληλα την άνεση.