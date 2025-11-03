Λάμπρος Κωνσταντέας: «Ο έρωτας είναι σαν το scroll, θα βρεις τον χρόνο»

«Η ιδέα του να προβάλλω και να πουλάω τον εαυτό μου, με ζορίζει»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Λάμπρος Κωνσταντέας μιλά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναντήσαμε τον Λάμπρο Κωνσταντέα ένα ηλιόλουστο πρωί σε ένα πάρκο στην Ηλιούπολη, στη γειτονιά όπου ζει. Χαλαρός, προσιτός και με διάθεση για κουβέντα, ο ταλαντούχος ηθοποιός του «Grand Hotel» μίλησε για τη δουλειά, την προβολή και τον έρωτα — πάντα με την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια και το χαμηλό προφίλ που τον διακρίνει.

λαμπρος κωνσταντεας

Ο Λάμπρος Κωνσταντέας μιλά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Λάμπρος Κωνσταντέας: Η ηλικία, το θέατρο και η μοναχικότητα

«Από τα τέλη Ιουλίου ξεκινήσαμε γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν του Grand Hotel στον ΑΝΤ1», λέει με ενθουσιασμό. Παράλληλα, βρίσκεται και στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση Blue Train, που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Άλμα στο Μεταξουργείο.

Ο Λάμπρος φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι της υποκριτικής, αλλά δεν κρύβει πως το πρόγραμμά του είναι απαιτητικό. Φυσικά, όπως μας είπε, θα δει στην τηλεόραση της σκηνές του για να κάνει αξιολόγηση στον εαυτό του και τη δουλειά του. «Δεν υπάρχει πάντα χρόνος, δυστυχώς, να με δω. Εστιάζω πιο πολύ στις σκηνές μου, αλλά δεν έχω πια αυτό το κόμπλεξ του ‘δεν μπορώ να με βλέπω’. Το βρίσκω κομμάτι της διαδικασίας» είπε.

Ο κόσμος των social media... δεν ταιριάζει στον Λάμπρο

Ο ίδιος έχει συμφιλιωθεί με το να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη, όμως όταν η κουβέντα πάει στην προβολή στα social media, χαμογελάει με μια ειλικρινή αμηχανία.

«Προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το ότι είναι κομμάτι της δουλειάς. Βέβαια, μέσα μου υπάρχει μια φωνή που ουρλιάζει ότι δεν είναι αυτό η δουλειά μας. Αλλά είναι πια κομμάτι της βιομηχανίας, της φάμπρικας που έχουμε στην Ελλάδα (γέλια)» ανέφερε ο 31χρονος ηθοποιός.

Παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται με την έννοια της αυτοπροβολής: «Η ιδέα του να προβάλλω και να πουλάω τον εαυτό μου, με ζορίζει. Πρέπει να κάνεις μια μικρή επικοινωνία με τον ναρκισσισμό μέσα σου για να το κάνεις αυτό — κι εγώ εκεί δεν είμαι άνετος».

Με τη φυσική του εσωστρέφεια, ο Λάμπρος Κωνσταντέας εξήγησε πως δεν έχει ανάγκη να εκθέσει την προσωπική του ζωή. «Μου είναι λίγο ανούσιο, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα είμαστε ποτέ με τον Λάμπρο και κάποια σχέση του στο προσκήνιο. Δεν είναι ότι κυκλοφορώ με κουκούλα, αλλά δεν βρίσκω λόγο να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω ότι ο χρόνος είναι λόγος να έχεις ή να μην έχεις έρωτα στη ζωή σου»

Όταν η κουβέντα μας οδηγήθηκε στις στις σχέσεις και τον έρωτας, ο Λάμπρος Κωνσταντέας έβγαλε προς τα έξω έναν ρεαλισμό, που όμως δεν στερείται ρομαντισμού.

«Δεν πιστεύω ότι ο χρόνος είναι λόγος να έχεις ή να μην έχεις έρωτα στη ζωή σου. Αν είναι να έρθει, είναι σαν το scroll. Θα βρεις τον τρόπο να το χώσεις! Δεν υπάρχει περίπτωση» είπε με χιούμορ ο ηθοποιός που έχει βεβαρημένο επαγγελματικό πρόγραμμα και μηδέν ελεύθερο χρόνο.

Και συνέχισε με μια από τις πιο όμορφες ατάκες της συζήτησής μας:

«Με αφορά το “μπορώ πάρα πολύ καλά χωρίς εσένα, αλλά δεν θέλω να ζήσω την καθημερινότητά μου χωρίς εσένα”. Να επιλέγεις κάθε μέρα έναν άνθρωπο συνειδητά, αυτό είναι το σημαντικό» είπε.

«Όταν κάτι έρχεται, το κυνηγάω μέχρι να γίνει»

Ο Λάμπρος παραδέχτηκε ότι δεν είναι άνθρωπος που θα κυνηγήσει και θα επιδιώξει κάτι, αλλά όταν κάτι τον αγγίξει — είτε στη δουλειά είτε στον έρωτα — το παλεύει ως το τέλος.

 

 

«Αν αισθανθώ ότι υπάρχει επικοινωνία, έλξη, κάτι ουσιαστικό, θα το κυνηγήσω μέχρι να γίνει. Το ίδιο έκανα και με τη δουλειά. Όταν μπήκα στη σχολή, οι γονείς μου είδαν πόσο χαρούμενος ήμουν και είπαν “εντάξει, αφού είσαι οκ, είμαστε κι εμείς οκ”. Ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει» είπε ο ηθοποιός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ
 |
GRAND HOTEL
 |
BLUE TRAIN
