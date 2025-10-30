Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη!

Sold out εμφανίσεις για τους δύο τραγουδιστές

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Κατερίνα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και χάρισαν ένα πραγματικά εντυπωσιακό μουσικό ταξίδι σε όλους όσοι έσπευσαν να τους απολαύσουν στη σκηνή του Vergia Theatro.

Οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες από τις 10 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιούν sold out εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, γνήσιες λαϊκές μελωδίες, και αυθεντικότητα.

Η χαρισματική Κατερίνα αποτελεί μια από τις πλέον αγαπημένες τραγουδίστριες του κοινού, ενώ το τραγούδι της «Χημεία» σημειώνει τεράστια επιτυχία και συνιστά ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια. Στη σκηνή του Vergina Theatro απέδειξε για ακόμα μια φορά το ταλέντο της και έλαβε το θερμότερο χειροκρότημα.

Ο Γιάννης Πλούταρχος με τη μοναδική του φωνή, τις αναρίθμητες επιτυχίες του και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει όλα τα χρόνια της πορείας του με το κοινό, συγκίνησε, ξεσήκωσε, ταξίδεψε. Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής υποδέχτηκε παράλληλα την Κατερίνα επί σκηνής και οι δυο τους ερμήνευσαν σπουδαία τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής, λαμβάνοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Οι δύο ερμηνευτές αναμένεται να ξεκινήσουν τις εμφανίσεις του στην Αθήνα στο Άνοδος stage, όπου μαζί με τον Σταμάτη Γονίδη έχουν ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα.

