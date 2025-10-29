Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Το μοντέλο του GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά

29.10.25 , 18:03 Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Μανούλα για πρώτη φορά έγινε η Παρασκευή Κεριασιώτη. Η πρώην παίκτρια του GNTM έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτα της με τον σύντροφό της.

Τα ευχάριστα, γνωστοποίησε το ίδιο το μοντέλο με μια ανάρτηση στα social media.

Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της

Η Παρασκευή Κερασιώτη αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της μέσα από το μαιευτήριο, εξομολογήθηκε πως της είναι αδύνατο να περιγράψει τα συναισθήματά της.

«Δεν υπάρχουν λέξεις ώστε να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο», έγραψε στη λεζάντα.

Δες την ανάρτησή της:

κερασσιώτη

παρασκευή

