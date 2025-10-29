Βλοντάκης - Στεργιάδου: Βραδινή έξοδος με την 21χρονη κόρη τους, Ηλέκτρα

Αντώνης Βλοντάκης: «Δεν μπορώ παρά να θαυμάζω τη γυναίκα μου για ό,τι έχει κάνει»/ Aπόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Μαμά-δες, τον Ιούνιο του 2023

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Αντώνη Βλοντάκη, με τη σύζυγό του Κορίνα Στεργιάδου και τη μεγαλύτερη κόρη τους, Ηλέκτρα.

Ηλέκτρα Βλοντάκη - Αντώνης Βλοντάκης- Κορίνα Στεργιάδου/ NDP

Ο πρώην διεθνής πολίστας έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με το πρώην μοντέλο και Playmate 1998. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 κι έχει αποκτήσει τρία παιδιά: την 21χρονη Ηλέκτρα, την 20χρονη Μαλένα και τον 18χρονο Σπύρο.

Η Ηλέκτρα Βλοντάκη διασκέδασε παρέα με τους γονείς της στο Posidonio, όπου εμφανίζονται ο Θοδωρής Φέρρης και η Ανδρομάχη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποιον από τους δύο γονείς της μοιάζει περισσότερο, όμως έχει εξελιχθεί σε μια όμορφη γυναίκα, που όπως βλέπουμε έχει φτάσει στο ύψος τον μπαμπά της.

Δημήτρης Μάζης- Αντώνης Βλοντάκης- Κωνσταντίνος Δάνδολος/ NDP

Στην παρέα τους ήταν και το φιλικό τους ζευγάρι, Δημήτρης Μάζης και Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπέττυ Μαγγίρα- Δημήτρης Μάζης/ NDP

Τη δεύτερη κόρη του ζευγαριού, τη Μαλένα, την είδαμε πρόσφατε σε επεισόδιο του Deal.

H 20χρονη Μαλένα σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις, ασχολείτο με το volley, είναι σε πρακτορείο μοντέλων και αγαπά και την υποκριτική.

Ο Αντώνης Βλοντάκης είχε πει για τη σύζυγό του, πως νιώθει σεβασμό και θαυμασμό για εκείνη και όσα έχει κάνει για την οικογένειά τους, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Μαμά-δες, τον Ιούνιο του 2023. «Respect, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όταν βάζεις τις ανάγκες όλων των άλλων πάνω από τις δικές σου, πάνω από τη ματαιοδοξία σου, από τη φιλοδοξία σου, από τα όνειρά σου, τις επιτυχίες σου... απλά θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πρότυπο για μένα, είναι πρότυπο», είχε πει χαρακτηριστικά.