Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης του φωτογράφου Juergen Teller

"You are invited": Εκτενής έκθεση με έργα από τη σπουδαία σταδιοδρομία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«You are invited»: Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της έκθεσης του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε την εκτενή ατομική έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller, που φέρει τον τίτλο «You are invited». 

Εγκαίνια έκθεσης Juergen Teller "You are invited"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εγκαίνια έκθεσης Juergen Teller "You are invited"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόκειται για καθηλωτικά έργα του Teller με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. 

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν οι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Ρούλα Ρέβη, Αποστόλης Τότσικας, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Δημήτρης Μοθωναίος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Χριστιάνα Μπέτα, Δωροθέα Μερκούρη, Βασίλης Μίχας, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Στέλιος Κουδουνάρης και Έλενα Γαλύφα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ζενεβιέβ Μαζαρί/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ζενεβιέβ Μαζαρί/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

 Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ρούλα Ρέβη- Αποστόλης Τότσικας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ρούλα Ρέβη- Αποστόλης Τότσικας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Αποστόλης Τότσικας- Μιχάλης Λεβεντογιάννης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αποστόλης Τότσικας- Μιχάλης Λεβεντογιάννης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μοθωναίος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μοθωναίος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μιχαήλ Ταμπακάκης- Θοδωρής Θεοδωρίδης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μιχαήλ Ταμπακάκης- Θοδωρής Θεοδωρίδης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μίχας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μίχας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Ελιάνα Χρυσικοπούλου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελιάνα Χρυσικοπούλου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Γαλύφα- Στέλιος Κουδουνάρης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Γαλύφα- Στέλιος Κουδουνάρης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ισμήνη Παπαβλασοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ισμήνη Παπαβλασοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγα λόγια για τον Jurgen Teller  

  • Είναι Γερμανός φωτογράφος διεθνούς φήμης
  • Γεννήθηκε στην πόλη Ερλάνγκεν της Γερμανίας το 1964
  • Σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο
  • το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο

Με καριέρα σε διάφορα είδη της φωτογραφικής τέχνης, ο Γιούργκεν Τέλερ έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας.

Ο Juergen Teller με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Juergen Teller με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Το 2003 βραβεύτηκε με το Citibank Prize for Photography από τη Photographers Gallery του Λονδίνου
  • Το 2018 έλαβε το βραβείο Special Presentation Infinity από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης
  • Το έργο του έχει εκτεθεί διεθνώς, με ατομικές εκθέσεις στη Fondation Cartier pour l’art Contemporain στο Παρίσι (2006), στην Dallas Contemporary στο Τέξας (2011), στο μουσείο Daelim της Σεούλ (2011), στο Institute of Contemporary Art (ICA) του Λονδίνου (2013), στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2014), στην Bundeskunstalle της Βόνης (2016), στο Martin-Gropius-Bau του Βερολίνου (2017), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Garage στη Μόσχα (2018), στο T-10/SKP-S του Πεκίνου (2021), στο Grand Palais Éphémère στο Παρίσι (2023), στην Τριενάλε του Μιλάνου (2024) και στην Galleria degli Antichi στη Σαμπιονέτα της Ιταλίας (2025)
  • Το 2007 του ζητήθηκε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία ως ένας από τους πέντε καλλιτέχνες στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας
  • Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το Fondation Cartier pour l’art Contemporain (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και η National Portrait Gallery (Λονδίνο).
  • Έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία και ήταν καθηγητής φωτογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νυρεμβέργης από το 2014 έως το 2019.

Η έκθεση φιλοξενείται στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και λειτουργεί για το κοινό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
JUERGEN TELLER
 |
ΕΚΘΕΣΗ
 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
 |
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
ΕΠΩΝΥΜΟΙ
 |
CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top