Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης του φωτογράφου Juergen Teller

Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε την εκτενή ατομική έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller, που φέρει τον τίτλο «You are invited».

Εγκαίνια έκθεσης Juergen Teller "You are invited"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόκειται για καθηλωτικά έργα του Teller με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν οι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Ρούλα Ρέβη, Αποστόλης Τότσικας, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Δημήτρης Μοθωναίος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Χριστιάνα Μπέτα, Δωροθέα Μερκούρη, Βασίλης Μίχας, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Στέλιος Κουδουνάρης και Έλενα Γαλύφα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ζενεβιέβ Μαζαρί/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ρούλα Ρέβη- Αποστόλης Τότσικας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αποστόλης Τότσικας- Μιχάλης Λεβεντογιάννης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μοθωναίος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μιχαήλ Ταμπακάκης- Θοδωρής Θεοδωρίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μίχας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελιάνα Χρυσικοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Γαλύφα- Στέλιος Κουδουνάρης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ισμήνη Παπαβλασοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίγα λόγια για τον Jurgen Teller

Είναι Γερμανός φωτογράφος διεθνούς φήμης

Γεννήθηκε στην πόλη Ερλάνγκεν της Γερμανίας το 1964

Σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο

στο Μόναχο το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο

Με καριέρα σε διάφορα είδη της φωτογραφικής τέχνης, ο Γιούργκεν Τέλερ έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας.

Ο Juergen Teller με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης Το έργο του έχει εκτεθεί διεθνώς, με ατομικές εκθέσεις στη Fondation Cartier pour l’art Contemporain στο Παρίσι (2006), στην Dallas Contemporary στο Τέξας (2011) , στο μουσείο Daelim της Σεούλ (2011), στο Institute of Contemporary Art (ICA) του Λονδίνου (2013), στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2014), στην Bundeskunstalle της Βόνης (2016), στο Martin-Gropius-Bau του Βερολίνου (2017), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Garage στη Μόσχα (2018), στο T-10/SKP-S του Πεκίνου (2021), στο Grand Palais Éphémère στο Παρίσι (2023), στην Τριενάλε του Μιλάνου (2024) και στην Galleria degli Antichi στη Σαμπιονέτα της Ιταλίας (2025)

Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το Fondation Cartier pour l’art Contemporain (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και η National Portrait Gallery (Λονδίνο).

Έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία και ήταν καθηγητής φωτογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νυρεμβέργης από το 2014 έως το 2019.

Η έκθεση φιλοξενείται στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και λειτουργεί για το κοινό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.