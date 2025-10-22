Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!

Μετά τα περσινά πολύ επιτυχημένα και πολυσυζητημένα live της, η Νίνα Μαζάνη επιστρέφει στο Club του Σταυρού του Νότου για ένα live γεμάτο ενέργεια, κέφι, υπέροχες ερμηνευτικές στιγμές και πολύ χορό!

Ακόμα ένα μουσικό ταξίδι, όπου με την μαγευτική φωνή, την αστείρευτη ενέργεια της και την ακαταμάχητη επικοινωνία της, η Νίνα θα μας χαρίσει μία ακόμα αξέχαστη εμπειρία, από αυτές που δεν περνάνε απαρατήρητες!

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συστήθηκε στο κοινό το 2022 δισκογραφικά κυκλοφορώντας την πολύ επιτυχημένη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί». Ένα χρόνο αργότερα τα τραγούδια “Το νόημα της Ζωής» και το ντουέτο «Η Γιορτή» με τον Πάνο Μουζουράκη ακούστηκαν στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» και το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «ΦΩΣ» από τη Minos Emi, Α Universal Music Company.

Φυσικά, oι διασκευές των τραγουδιών «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Στη Θάλασσα» με τον Papazo για την online σειρά επεισοδίων του στο Tik Tok, έχουν γίνει το soundtrack του 2025!

Τα live της Νίνας είναι πάντα μοναδικά. Με ενέργεια, χιούμορ και μια ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό, η Νίνα συνδυάζει ελληνικές μελωδίες και αγγλόφωνα τραγούδια σε ένα show γεμάτο πάθος και συναίσθημα. Με τη ζεστή της παρουσία, μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνιση σε μια αξέχαστη εμπειρία. Η νεαρή καλλιτέχνιδα καταφέρνει αβίαστα να μετατρέπει το κοινό σε μια δεμένη παρέα χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, μέσα από την αυθεντική της προσέγγιση!

Παρέα με τους μουσικούς της, η Νίνα μας καλεί σε μία μοναδική βραδιά στη σκηνή του club του Σταύρου Του Νότου για να απολαύσουμε όλοι μαζί τραγούδια του δίσκου αλλά και διασκευές που όλοι αγαπήσαμε, συμπαρασύροντας μας στον δικό της μαγικό κόσμο!

Μαζί της επι σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί: Μάριος Καραμπότης: Πιάνο, Πέτρος Σπυθουράκης: Ηλεκτρική Κιθάρα, Μίνως Πετσετάκης: Μπάσο,

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου: Τύμπανα, Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι-Μαντολίνο και ο Γιάννης Δίσκος: Σαξόφωνο-Κλαρίνο.

Σταυρός του Νότου Club

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα Προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21:30

Φραντζή & Θαρύππου 35, Νέος Κόσμος Εισιτήριο Ορθίων: 13€ (Αφορά την είσοδο στον χώρο)

Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210. 9226975