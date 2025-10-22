Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 13:40 Η Karenta παρουσίασε το νέο Audi Q3
22.10.25 , 13:35 OpenAI: Απολύθηκε ο ιδρυτής του Chat GPT από την εταιρεία του
22.10.25 , 13:27 Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
22.10.25 , 13:08 smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design
22.10.25 , 12:55 Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
22.10.25 , 12:46 Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»
22.10.25 , 12:46 Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου
22.10.25 , 12:45 Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
22.10.25 , 12:32 BCA College - UM: Νέο καινοτόμο 4ετές πρόγραμμα Marketing, Advertising & PR
22.10.25 , 12:32 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
22.10.25 , 12:12 Σωτήρης Καλυβάτσης: Όσα αποκάλυψε για τα τηλεοπτικά του σχέδια
22.10.25 , 12:07 Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview
22.10.25 , 12:05 Το μοναδικό ζεϊμπέκικο του Αντύπα υπό την ερμηνεία της Κέλλυς Κελεκίδου
22.10.25 , 12:00 Pirelli: Κυριαρχία Verstappen σε επτά Grand Prix στις ΗΠΑ
22.10.25 , 11:55 Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του
Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει Στο Club Του Σταυρού του Νότου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τα περσινά πολύ επιτυχημένα και πολυσυζητημένα live της, η Νίνα Μαζάνη επιστρέφει στο Club του Σταυρού του Νότου για ένα live γεμάτο ενέργεια, κέφι, υπέροχες ερμηνευτικές στιγμές και πολύ χορό!

Ποια είναι η πολυτάλαντη Νίνα Μαζάνη που «μάγεψε» τον «Σταυρό του Νότου»

Ακόμα ένα μουσικό ταξίδι, όπου με την μαγευτική φωνή, την αστείρευτη ενέργεια της και την ακαταμάχητη επικοινωνία της, η Νίνα θα μας χαρίσει μία ακόμα αξέχαστη εμπειρία, από αυτές που δεν περνάνε απαρατήρητες!

μαζανη

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συστήθηκε στο κοινό το 2022 δισκογραφικά κυκλοφορώντας την πολύ επιτυχημένη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί». Ένα χρόνο αργότερα τα τραγούδια “Το νόημα της Ζωής» και το ντουέτο «Η Γιορτή» με τον Πάνο Μουζουράκη ακούστηκαν στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» και το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «ΦΩΣ» από τη Minos Emi, Α Universal Music Company.

Φυσικά, oι διασκευές των τραγουδιών «Είναι εντάξει μαζί μου» και «Στη Θάλασσα» με τον Papazo για την online σειρά επεισοδίων του στο Tik Tok, έχουν γίνει το soundtrack του 2025!

Τα live της Νίνας είναι πάντα μοναδικά. Με ενέργεια, χιούμορ και μια ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό, η Νίνα συνδυάζει ελληνικές μελωδίες και αγγλόφωνα τραγούδια σε ένα show γεμάτο πάθος και συναίσθημα. Με τη ζεστή της παρουσία, μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνιση σε μια αξέχαστη εμπειρία. Η νεαρή καλλιτέχνιδα καταφέρνει αβίαστα να μετατρέπει το κοινό σε μια δεμένη παρέα χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, μέσα από την αυθεντική της προσέγγιση!

μαζανη

Παρέα με τους μουσικούς της, η Νίνα μας καλεί σε μία μοναδική βραδιά στη σκηνή του club του Σταύρου Του Νότου για να απολαύσουμε όλοι μαζί τραγούδια του δίσκου αλλά και διασκευές που όλοι αγαπήσαμε, συμπαρασύροντας μας στον δικό της μαγικό κόσμο!

Μαζί της επι σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί: Μάριος Καραμπότης: Πιάνο, Πέτρος Σπυθουράκης: Ηλεκτρική Κιθάρα, Μίνως Πετσετάκης: Μπάσο,

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου: Τύμπανα, Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι-Μαντολίνο και ο Γιάννης Δίσκος: Σαξόφωνο-Κλαρίνο.

 

Σταυρός του Νότου Club

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα Προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21:30

Φραντζή & Θαρύππου 35, Νέος Κόσμος Εισιτήριο Ορθίων: 13€ (Αφορά την είσοδο στον χώρο)

Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210. 9226975

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top