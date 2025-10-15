Μορφούλα: Πιο ερωτική από ποτέ στο νέο της video clip

Η Μορφούλα συνεχίζει σταθερά τη δισκογραφική της πορεία και για «Άλλη Μια Φορά» παρουσιάζει ένα τραγούδι που θα αγαπηθεί πολύ.

Το «Άλλη Μια Φορά», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και συνοδεύεται από music video, είναι ένα λαϊκό τραγούδι ψυχής που περιγράφει την προδοσία αλλά παράλληλα και την αποφασιστικότητα.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μορφούλα παρουσιάζει μια επανεκτέλεση, καθώς το «Άλλη Μια Φορά» κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2006 από την Φούλη Τζελέπη, η οποία έχει επίσης γράψει τη μουσική και τους στίχους.

Το «Άλλη Μια Φορά» μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα music video γεμάτο αισθησιασμό και συναίσθημα, μέρος του οποίου γυρίστηκε εν κινήσει σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Το video, σε σκηνοθεσία Mike Marzz, αποτυπώνει τη συναισθηματική ένταση και δυναμική του τραγουδιού.

Αυτή την περίοδο η Μορφούλα συνεχίζει δίπλα στον Νίκο Οικονομόπουλο, στις απόλυτα επιτυχημένες εμφανίσεις του στην «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη.