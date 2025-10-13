Η Καίτη Γαρμπή προειδοποιεί:  «Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή: «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Καίτη Γαρμπή, μέσω Instagram, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις που φέρνει.

Η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στους followers της λέγοντας: «Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Θέλω όλοι να διαβάσετε αυτό το κείμενο, γιατί αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τα ΑΙ δεν είναι αστείο. Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Πλέον μπορούν να πάρουν μια φωτογραφία σου, ένα βίντεο, τη φωνή σου και να φτιάξουν κάτι τόσο αληθοφανές, που ούτε εσύ δε θα καταλαβαίνεις αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο».

Καίτη Γαρμπή: Χαλαρώνει στην πισίνα φορώντας το μαγιό της

Στη συνέχεια, προειδοποίησε τονίζοντας: «Το βλέπω καθημερινά και κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Προστατεύστε τον εαυτό σας. Μην ανεβάζετε τα παιδιά σας, μην ανεβάζετε στιγμές που είναι προσωπικές. Ό,τι δίνεις στο ίντερνετ παύει να σου ανήκει. Δεν το λέω για να φοβίσω κανέναν, το λέω γιατί έτσι είναι αλήθεια. Έρχονται δύσκολες εποχές και χρειάζεται να είμαστε ξύπνιοι, προσεκτικοί και ενημερωμένοι. Προσέξτε τι μοιράζεστε. Κρατήστε ιδιωτικά όσα αξίζουν».

Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 ετών με κατάξανθα μαλλιά

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή
