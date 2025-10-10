Κυριακή Μάλαμα: Στο Ηρώδειο, στο πλευρό του αδελφού της, Σωκράτη Μάλαμα

Καταξιωμένοι ερμηνευτές συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην αφιερωματική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο προς τιμήν του Άκη Πάνου.

Στη σκηνή του ρωμαϊκού θεάτρου ανέβηκαν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη κι Ασπασία Στρατηγού, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο συνθέτη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική.

Οι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους με το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και μελωδίες. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίθηκε και η ανεξάρτη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα, την οποία ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στις πρώτες σειρές του Ηρωδείου.

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Κυριακή Μάλαμα είναι γνωστή πολιτικός και σκηνοθέτις. Έχει σημαντική δράση στο θέατρο και στον κινηματογράφο, έχοντας σκηνοθετήσει έργα στο ελεύθερο θέατρο, σε Δημοτικά και Περιφερειακά Θέατρα, καθώς και στον Κρατικό Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Η Κυριακή Μάλαμα απόλαυσε τον αδελφό της επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Κλέλια Ρένεση, Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Κυριακή Μάλαμα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1996 αναλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις με κορυφαία τη θέση της διευθύντριας προγράμματος στην ΕΡΤ 3, την οποία διατήρησε από το 2015 έως το 2019.

Είναι εκλεγμένη βουλευτής Χαλκιδικής και έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Τομεάρχης Εσωτερικών σε θέματα Μακεδονίας και Θράκης.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ‑ΠΣ, διατηρώντας την κοινοβουλευτική της έδρα.