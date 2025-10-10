Κυριακή Μάλαμα: Στο Ηρώδειο, στο πλευρό του αδελφού της, Σωκράτη Μάλαμα

Πλήθος κόσμου στη μεγάλη συναυλία για τον Άκη Πάνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 20:31 Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή
10.10.25 , 20:24 Το Star στην αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα
10.10.25 , 19:45 Κυριακή Μάλαμα: Στο Ηρώδειο, στο πλευρό του αδελφού της, Σωκράτη Μάλαμα
10.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!
10.10.25 , 19:37 Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός γνωστού εστιατορίου στη Βουλιαγμένη
10.10.25 , 19:16 «Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες
10.10.25 , 18:42 Μανώλης Μητσιάς: Η σύζυγος και ο γιος του τον καμάρωσαν στο Ηρώδειο
10.10.25 , 18:36 Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες έως 36 μήνες αφορολόγητα ενοίκια
10.10.25 , 18:30 Cash or Trash: «All in» από τη Δέσποινα Μοιραράκη για το σερβίτσιο τσαγιού
10.10.25 , 18:22 Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
10.10.25 , 17:58 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Της έδωσα σφαλιάρα & την κλώτσησα στο κεφάλι»
10.10.25 , 17:50 Ανάρπαστο το πιο αλλόκοτο φωτιστικό του Cash or Trash
10.10.25 , 17:26 Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!
10.10.25 , 17:06 Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα
10.10.25 , 16:54 Νικόλας Πουλμέντης: Από τα Κύθηρα στις κορυφαίες κουζίνες της Νέα Υόρκης
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός γνωστού εστιατορίου στη Βουλιαγμένη
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο βασικός κληρονόμος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!
GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp
Τέλος τα ραντεβού για νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καταξιωμένοι ερμηνευτές συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην αφιερωματική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο προς τιμήν του Άκη Πάνου. 

Στη σκηνή του ρωμαϊκού θεάτρου ανέβηκαν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη κι Ασπασία Στρατηγού, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο συνθέτη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική. 

Μανώλης Μητσιάς: Η σύζυγος και ο γιος του τον καμάρωσαν στο Ηρώδειο

Οι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους με το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και μελωδίες. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίθηκε και η ανεξάρτη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα, την οποία ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στις πρώτες σειρές του Ηρωδείου.

Σωκράτης Μάλαμας: Η ηλικία, τα τέσσερα παιδιά & ο έρωτας για τη σύζυγό του

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Κυριακή Μάλαμα είναι γνωστή πολιτικός και σκηνοθέτις. Έχει σημαντική δράση στο θέατρο και στον κινηματογράφο, έχοντας σκηνοθετήσει έργα στο ελεύθερο θέατρο, σε Δημοτικά και Περιφερειακά Θέατρα, καθώς και στον Κρατικό Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Η Κυριακή Μάλαμα απόλαυσε τον αδελφό της επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου) 

Η Κυριακή Μάλαμα απόλαυσε τον αδελφό της επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Κλέλια Ρένεση, Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Κυριακή Μάλαμα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Κλέλια Ρένεση, Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Κυριακή Μάλαμα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1996 αναλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις με κορυφαία τη θέση της διευθύντριας προγράμματος στην ΕΡΤ 3, την οποία διατήρησε από το 2015 έως το 2019. 

Είναι εκλεγμένη βουλευτής Χαλκιδικής και έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Τομεάρχης Εσωτερικών σε θέματα Μακεδονίας και Θράκης.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ‑ΠΣ, διατηρώντας την κοινοβουλευτική της έδρα. 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ
 |
ΗΡΩΔΕΙΟ
 |
ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top