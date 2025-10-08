Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια

«Δύο άβγαλτα παλικαράκια συγκατοικούν στο ίδιο καμαρίνι στη Θεσσαλονίκη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 13:56 Ο ταλαντούχος ηθοποιός Γιάννης Χατζηγεωργίου, έρχεται στο Cash Or Trash!
08.10.25 , 13:44 OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera
08.10.25 , 13:40 Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της
08.10.25 , 13:39 Νόμπελ Χημείας στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον, Όμαρ Γιάγκι
08.10.25 , 13:16 Το Street Dance Festival Battle Of The Best ξεκινά!
08.10.25 , 13:03 Στιλάτα και άνετα ρούχα για τις βροχερές μέρες
08.10.25 , 13:00 Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της
08.10.25 , 12:56 Mαδρίτη: 30χρονη αρχιτέκτονας στους 4 νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου
08.10.25 , 12:48 Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»
08.10.25 , 12:35 Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - Τα νέα στοιχεία που προσκόμισε στη δίκη
08.10.25 , 12:31 Φάρμα: Έξω φρενών ο Γιώργος - «Απαγορεύεται να μιλήσουμε;»
08.10.25 , 12:21 Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια
08.10.25 , 12:16 Novacinema4: Δείτε τις αστυνομικές σειρές που θα σας καθηλώσουν!
08.10.25 , 12:07 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η ηλικία, η καριέρα, η κορούλα κι ο γοητευτικός σύντροφος
08.10.25 , 11:57 Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της
Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»
Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της
Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση
Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - Τα νέα στοιχεία που προσκόμισε στη δίκη
Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Mαδρίτη: 30χρονη αρχιτέκτονας στους 4 νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Βαρθακούρης & Γιάννης Βαρδής σε κοινή συνέντευξη στο Στούντιο 4, τον Ιανουάριο του 2024- Τι είχαν πει για τη φιλία τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 2000, όποτε εμφανιζόταν μαζί με τον Γιάννη Βαρδή στη Θεσσαλονίκη, έκανε μέσα από μια σειρά φωτογραφιών ο Χάρης Βαρθακούρης

Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από το καμαρίνι τους, όταν οι δύο τραγουδιστές ήταν περίπου 25 χρόνων. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του χιουμοριστικά, τα «δύο άβγαλτα παλικαράκια» είχαν πάει «προκειμένου να βοηθήσουν ο καθένας τον πατέρα του, μπας και το σχήμα ορθοποδήσει».

«Το σωτήριο έτος είναι το 2000. 25 ολόκληρα χρόνια πριν! Δύο άβγαλτα παλικαράκια, ελπιδοφόροι τραγουδιστάδες, συγκατοικούν στο ίδιο καμαρίνι, στη Θεσσαλονίκη, στην ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ. Έχουν πάει προκειμένου να βοηθήσουν ο καθένας τον πατέρα του, μπας και το σχήμα ορθοποδήσει. ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕ!

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Οι γυναίκες τους πήγαιναν ακόμα σχολείο και τα παιδιά τους δεν ήταν ούτε καν σκέψη… Αυτά τα αγόρια, κάθε βράδυ, όταν τελείωνε το πρόγραμμα, έβγαιναν έξω για ποτό και κρέπες και δεν επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους αν ο ήλιος δεν είχε ανατείλει!», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γιος του Γιάννη Πάριου. 

Ο Γιάννης Πάριος αγκαλιά με τους τρεις γιους του!

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε πως βρήκε τις φωτογραφίες, όταν αναγκάστηκε να μαζέψει όλα τα πράγματά του από το στούντιο του, προκειμένου να γίνουν εργασίες σε σωλήνες στο ταβάνι που τρύπησαν.

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

«Όσοι είδατε πρόσφατα τα stories μου στα οποία 6storούσα την (παραλίγο) καταστροφή του στούντιό μου (από σωλήνες στο ταβάνι που ετρύπησαν) θα θυμάστε ότι στο πλαίσιο του «ΜΑΖΕΨΕ ΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ» ανακάλυψα δεκάδες χαμένα αντικείμενα και αναμνήσεις σε κούτες και σακούλες…. Μέσα σε αυτές βρήκα και τις φωτογραφίες! 😊 Τις ανεβάζω για να μείνουν στην ιστορία… κάπου να υπάρχουν… ΥΓ. Στην τελευταία φωτογραφία ο Γιάννης είναι γυμνός. Να μην έχετε παιδάκια δίπλα σας!», εξήγησε στην ανάρτησή του. 

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Γιάννη Βαρδή τους συνδέει μια βαθιά φιλία από όταν ήταν παιδιά. Οι γονείς τους, Γιάννης Πάριος και Αντώνης Βαρδής ήταν στενοί φίλοι επίσης καθώς δούλευαν μαζί από μικροί. 

Γιάννης Βαρδής: Η μητέρα του, τα παιδιά και η κρίση στον γάμο του

«Είχαμε μια μεγάλη παύση όταν ο Χάρης έφυγε στην Αμερική. Χαθήκαμε για αρκετά χρόνια. Κάποιες φορές είχαμε βρεθεί σε κάποιο στούντιο αλλά δεν το έφερε η τύχη να κάνουμε παρέα. Πάντως, όμως επικοινωνούσαμε μετά από ένα διάστημα», είχε εξομολογηθεί ο Γιάννης Βαρδής σε κοινή τους συνέντευξη στο Στούντιο 4, τον Ιανουάριο του 2024.

«Το 2000 δουλέψαμε μαζί μπαμπάδες και γιοι, στη Θεσσαλονίκη. Χωρίζαμε μόνο όταν πήγαινε ο καθένας στο δωμάτιο του για ύπνο.Με τον Γιάννη περνάμε πάρα πολύ καλά. Μας συνδέει το ζώδιο, είμαστε και οι δύο Κριοί, η ηλικία και ότι συνεννοούμαστε με κλειστά τα μάτια», είχε πει στην ίδια  συνέντευξη ο Χάρης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
 |
THROWBACK ΦΩΤΟ
 |
THROWBACK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top