Χάρης Βαρθακούρης & Γιάννης Βαρδής σε κοινή συνέντευξη στο Στούντιο 4, τον Ιανουάριο του 2024- Τι είχαν πει για τη φιλία τους

Aναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 2000, όποτε εμφανιζόταν μαζί με τον Γιάννη Βαρδή στη Θεσσαλονίκη, έκανε μέσα από μια σειρά φωτογραφιών ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από το καμαρίνι τους, όταν οι δύο τραγουδιστές ήταν περίπου 25 χρόνων. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του χιουμοριστικά, τα «δύο άβγαλτα παλικαράκια» είχαν πάει «προκειμένου να βοηθήσουν ο καθένας τον πατέρα του, μπας και το σχήμα ορθοποδήσει».

«Το σωτήριο έτος είναι το 2000. 25 ολόκληρα χρόνια πριν! Δύο άβγαλτα παλικαράκια, ελπιδοφόροι τραγουδιστάδες, συγκατοικούν στο ίδιο καμαρίνι, στη Θεσσαλονίκη, στην ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ. Έχουν πάει προκειμένου να βοηθήσουν ο καθένας τον πατέρα του, μπας και το σχήμα ορθοποδήσει. ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕ!

Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια/ instagram

Οι γυναίκες τους πήγαιναν ακόμα σχολείο και τα παιδιά τους δεν ήταν ούτε καν σκέψη… Αυτά τα αγόρια, κάθε βράδυ, όταν τελείωνε το πρόγραμμα, έβγαιναν έξω για ποτό και κρέπες και δεν επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους αν ο ήλιος δεν είχε ανατείλει!», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γιος του Γιάννη Πάριου.

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε πως βρήκε τις φωτογραφίες, όταν αναγκάστηκε να μαζέψει όλα τα πράγματά του από το στούντιο του, προκειμένου να γίνουν εργασίες σε σωλήνες στο ταβάνι που τρύπησαν.

«Όσοι είδατε πρόσφατα τα stories μου στα οποία 6storούσα την (παραλίγο) καταστροφή του στούντιό μου (από σωλήνες στο ταβάνι που ετρύπησαν) θα θυμάστε ότι στο πλαίσιο του «ΜΑΖΕΨΕ ΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ» ανακάλυψα δεκάδες χαμένα αντικείμενα και αναμνήσεις σε κούτες και σακούλες…. Μέσα σε αυτές βρήκα και τις φωτογραφίες! 😊 Τις ανεβάζω για να μείνουν στην ιστορία… κάπου να υπάρχουν… ΥΓ. Στην τελευταία φωτογραφία ο Γιάννης είναι γυμνός. Να μην έχετε παιδάκια δίπλα σας!», εξήγησε στην ανάρτησή του.

Τον Χάρη Βαρθακούρη και τον Γιάννη Βαρδή τους συνδέει μια βαθιά φιλία από όταν ήταν παιδιά. Οι γονείς τους, Γιάννης Πάριος και Αντώνης Βαρδής ήταν στενοί φίλοι επίσης καθώς δούλευαν μαζί από μικροί.

«Είχαμε μια μεγάλη παύση όταν ο Χάρης έφυγε στην Αμερική. Χαθήκαμε για αρκετά χρόνια. Κάποιες φορές είχαμε βρεθεί σε κάποιο στούντιο αλλά δεν το έφερε η τύχη να κάνουμε παρέα. Πάντως, όμως επικοινωνούσαμε μετά από ένα διάστημα», είχε εξομολογηθεί ο Γιάννης Βαρδής σε κοινή τους συνέντευξη στο Στούντιο 4, τον Ιανουάριο του 2024.

«Το 2000 δουλέψαμε μαζί μπαμπάδες και γιοι, στη Θεσσαλονίκη. Χωρίζαμε μόνο όταν πήγαινε ο καθένας στο δωμάτιο του για ύπνο.Με τον Γιάννη περνάμε πάρα πολύ καλά. Μας συνδέει το ζώδιο, είμαστε και οι δύο Κριοί, η ηλικία και ότι συνεννοούμαστε με κλειστά τα μάτια», είχε πει στην ίδια συνέντευξη ο Χάρης.