Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της

Από τη βίλα στη Χαλκιδική ως τα καταστήματα της μαγείρισσας

Περισσότερα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η περιουσία της Βέφας Αλεξιάδου περνά στις εγγονές της/super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο

Μετά την πρόσφατη πώληση της πολυτελούς βίλας της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόλοιπη περιουσία της διάσημης μαγείρισσας και τους κληρονόμους της.

Η εκπομπή Super Κατερίνα φιλοξένησε την στενή της φίλη Λάγια Δουλκερίδου, η οποία αποκάλυψε τις λεπτομέρειες για τα ακίνητα και τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφήνει πίσω της η Βέφα.

Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό

Έτσι, λοπόν, είχε στην κατοχή της δύο μεγάλα εμπορικά καταστήματα σημαντικής αξίας, τα οποία προορίζονται να περάσουν στις εγγονές της, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της κληρονομιάς της μέσα στην οικογένεια.

Επιπλέον, διατηρούσε ένα οικόπεδο στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί κι αυτό μέρος της κληρονομιάς.

Το σπίτι της Βέφας Αλεξιάδου στη Νέα Ερυθραία

Το σπίτι της Βέφας Αλεξιάδου στη Νέα Ερυθραία

Ένα σημαντικό ακίνητο είναι το σπίτι στη Νέα Ερυθραία, ιδιοκτησία της κόρης της Βέφας, Άντζυ Αλεξιάδου. Ωστόσο, ένα τμήμα του σπιτιού είναι υποθηκευμένο, δημιουργώντας ορισμένες επιπλοκές στην οικονομική διαχείρισή του. Μέρος της ιδιοκτησίας ανήκει στην Άντζυ, ενώ άλλο μέρος προορίζεται για τις εγγονές, με τον σύζυγο της Άντζυ να διεκδικεί βάσει νόμου κάποια δικαιώματα.

Η Λάγια Δουλκερίδου τόνισε πως το σπίτι στη Νέα Ερυθραία είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Βέφα, καθώς εκεί ζούσε με τον σύζυγό της και ποτέ δεν ήθελε να το νοικιάσει. Επιθυμία της ήταν να το αφήσει κληρονομιά τουλάχιστον σε μία από τις εγγονές της.

Η μεζονέτα της Βέφας στα βόρεια προάστια

Η μεζονέτα της Βέφας στα βόρεια προάστια

Παράλληλα, η ίδια αποκάλυψε πως η κόρη της, Άντζυ, είχε αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες λόγω αποτυχημένων επιχειρηματικών κινήσεων, κάτι που επηρέασε και την οικογενειακή περιουσία.

«Το σπίτι αυτό το αγαπούσε πολύ, έμενε με τον σύζυγό της. Δεν ήθελε να το νοικιάσει γιατί ήθελε να το περάσει τουλάχιστον στην μια εγγονή από τις δυο γιατί έλεγε ότι το σπίτι της Αλεξίας που έμενε με τον σύζυγό της θα το έπαιρνε η μεγαλύτερη εγγονή. Η Άντζυ χρωστούσε γιατί έκανε κάποιες αγορές και έπεσε έξω η επιχείρηση της κόρης της μεγάλης. Ήθελε ό,τι περιουσία έχει να περάσει στις εγγονές της», πρόσθεσε η ίδια.

Η Βέφα στην κουζίνα του σπιτιού της στη Νέα Ερυθραία

Η Βέφα στην κουζίνα του σπιτιού της στη Νέα Ερυθραία

Η συγκινητική κίνηση του νέου ιδιοκτήτη

Όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η πολυτελής βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική άλλαξε χέρια τον Ιούνιο, έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 2.200.000 ευρώ. Αγοραστής είναι ένας επιχειρηματίας βουλγαρικής καταγωγής.

Το εξοχικό στη Χαλκιδική

Το εξοχικό στη Χαλκιδική

Αξιοσημείωτη είναι η κίνηση του νέου ιδιοκτήτη να αποδώσει τιμή στη μνήμη της θρυλικής μαγείρισσας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φρόντισε να τοποθετήσει τιμητική πλακέτα στο ακίνητο, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία και την ιστορία που φέρει το σπίτι της Βέφας Αλεξιάδου.

ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
