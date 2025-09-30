Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό

Μήνες μετά την απώλεια της Βέφας Αλεξιάδου έγινε γνωστή η είδηση πως το ησυχαστήριό της στη Χαλκιδική πουλήθηκε.

Το εξοχικό σπίτι της μαγείρισσας, όπου έζησε τους τελευταίους μήνες της ζωής της, και κληρονόμησαν οι εγγονές της, άλλαξε χέρια το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να περάσει πλέον σε ιδιοκτησία ξένου επενδυτή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η βίλα πουλήθηκε τον Ιούνιο έναντι του ποσού των 2.200.000 ευρώ σε έναν άνδρα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Εντύπωση προκαλεί η απόφαση του νέου ιδιοκτήτη να τιμήσει τη μνήμη της Βέφας Αλεξιάδου, τοποθετώντας τιμητική πλακέτα στη βίλα προς τιμήν της διάσημης μαγείρισσας.

Η αδελφική της φίλη, Λάγια Δουλκερίδου, μίλησε στην πρωινή εκπομπή για τη σχέση τους αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν μαζί.

«Γνωριζόμαστε πάνω από 40 χρόνια και σε κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής της, όπως όταν ο σύζυγός της ήταν στα τελευταία του, με καλούσε στην Αθήνα για να της σταθώ. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, αλλά 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της και μέχρι την κηδεία του, ήμουν εκεί για εκείνη», είπε.

«Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν συνεχώς δίπλα της, προσπαθώντας να τη βοηθήσω. Η κατάσταση επιδεινωνόταν και για μένα το άγχος ήταν αφόρητο, γιατί ένιωθα πως φρόντιζα έναν άνθρωπο που είχε μείνει εγκαταλελειμμένος από όλους», συμπλήρωσε.

Για το σπίτι, που αποτέλεσε αγαπημένο μέρος συνάντησης φίλων ανέφερε: «Ήταν ένας χώρος όπου μαζευόμασταν όλοι. Η βίλα πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο επενδυτή, που θέλει να τιμήσει τη μνήμη της, δίνοντας το όνομά της στη βίλα».

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου πρόσθεσε, μιλώντας για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ: «Νόμιμοι κληρονόμοι είναι οι εγγονές της, κόρες της Αλεξίας Αλεξιάδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2014, ενώ η άλλη της κόρη, η Άντζυ, η οποία έχει επίσης πεθάνει δεν είχε παιδιά. Οι εγγονές της Βέφας ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχουν επαφές με την Ελλάδα».

H Βέφα Αλεξιάδου με την κόρη της, Αλεξία