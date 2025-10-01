Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας

«Να μην τα πολυλογώ μπήκε μόλις ο αγαπημένος μου μήνας. Καλό μήνα σε όλους»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ο Οκτώβριος έφτασε κι επίσημα, όπως και το φθινόπωρο κι αρκετοί celebrities ήδη έχουν δημοσιεύσει στα social media, πώς τον έχουν υποδεχθεί. 

Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο

Ανάμεσα σε εκείνους που καλωσόρισαν τον νέο μήνα ήταν κι η Βάσω Λασκαράκη με την κόρη της Εύα. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μαζί με την κόρη της, καθόντουσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους καθώς εκεί είχαν διακοσμήσει τον χώρο με φθινοπωρινά λουλούδια.

Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας

Αυτές τις στιγμές τις απαθανάτισε η Βάσω Λασκαράκη και τις δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Βάσω Λασκαράκη: Βραβεύτηκε στην Κύπρο - Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος

«Θες που ο Οκτώβριος είναι ο μήνας των γενεθλίων μου; Θες λίγο που ως ζυγός δεν ξέρω αν προτιμώ καλοκαίρι ή χειμώνα κι έτσι ο Οκτώβρης βολεύει από όλες τις απόψεις ; Θες που τα χρώματα του φθινοπώρου τα λατρεύω; Να μην τα πολυλογώ μπήκε μόλις ο αγαπημένος μου μήνας. Καλό μήνα σε όλους», έγραψε η ηθοποιός.

