Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας

Ο Οκτώβριος έφτασε κι επίσημα, όπως και το φθινόπωρο κι αρκετοί celebrities ήδη έχουν δημοσιεύσει στα social media, πώς τον έχουν υποδεχθεί.

Ανάμεσα σε εκείνους που καλωσόρισαν τον νέο μήνα ήταν κι η Βάσω Λασκαράκη με την κόρη της Εύα. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μαζί με την κόρη της, καθόντουσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους καθώς εκεί είχαν διακοσμήσει τον χώρο με φθινοπωρινά λουλούδια.

Αυτές τις στιγμές τις απαθανάτισε η Βάσω Λασκαράκη και τις δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Θες που ο Οκτώβριος είναι ο μήνας των γενεθλίων μου; Θες λίγο που ως ζυγός δεν ξέρω αν προτιμώ καλοκαίρι ή χειμώνα κι έτσι ο Οκτώβρης βολεύει από όλες τις απόψεις ; Θες που τα χρώματα του φθινοπώρου τα λατρεύω; Να μην τα πολυλογώ μπήκε μόλις ο αγαπημένος μου μήνας. Καλό μήνα σε όλους», έγραψε η ηθοποιός.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη