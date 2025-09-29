Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε

Η Ιωάννα Τούνη αγαπά τα social media και δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους followers της.

Συχνά μέσα από το Instagram δείχνει πλάνα με τον γιο της, Πάρη.

Την Κυριακή, η γνωστή influencer βρέθηκε σε βάφτιση φίλων της και, όπως συνηθίζει, ανάρτησε στιγμιότυπα από τη χαρούμενη ημέρα. Ο μικρός Πάρης έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς ήταν ντυμένος σαν μικρός «γαμπρούλης», με κοστούμι και παπιγιόν, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Η περήφανη μαμά, γεμάτη χαρά, απαθανάτισε τη στιγμή και τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Σήμερα είχαμε να πάμε σε βάφτιση φίλου μας και έντυσα τον Πάρη σαν γαμπρούλη».

«Ο Πάρης είναι όλη η δύναμη μου. Είναι ό, τι πιο ουσιαστικό έχω στη ζωή μου. Λιώνω. Βλέπω ότι από τη στιγμή που έγινα μητέρα, έχει δοκιμαστεί υπομονή μου. Κάθε μέρα είναι και ένα νέο challenge. Πλέον, μιλάμε και συνεννοούμαστε και μου φαίνεται τέλειο. Βλέπω ελάχιστα στοιχεία της μητέρας μου σε εμένα, γιατί έτσι και αλλιώς εκείνη ήταν ένας πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος», είχε αναφέρει η ίδια για τον μικρό στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη διαδικτυακή εκπομπή του καλού της φίλου, Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνησε στη Θεσσαλονίκη θα ζει μόνιμα ο γιος της, Πάρης και τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, πιθανότατα θα τον βλέπει τα Σαββατοκύριακα.

Πιο αναλυτικά, η Instagrammer είπε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram: «Ήρθε αυτό το δεκαήμερο του μήνα που ο Πάρης θα είναι στον μπαμπά του. Με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι να αρχίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για περίπου έναν χρόνο ακόμη. Έπειτα ο Πάρης θα είναι αναγκαστικά εδώ με τη μαμά του, που είναι η βάση μας και ο μπαμπάς μας, θα μας βλέπει σαββατοκύριακα λογικά. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να μην προβληματίζομαι για το μετά. Θα το κάνω στο μέλλον. Εντωμεταξύ σε μισή ώρα έχουμε συνέλευση γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο του Παρούλη».

Ο Πάρης γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2023 μετά από έναν πολύωρο τοκετό. Η Ιωάννα Τούνη μάλιστα είχε μιλήσει για την εμπειρία της γέννας και του τοκετού.

««Μετά από 23 ώρες προσπάθειας που γεννούσα, αλλά δεν γεννούσα, προσπαθούσα, δεν πήγαινε καθόλου καλά όλο αυτό. Μου κάνανε πολλές επισκληρίδιους, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί πόνοι… Μετά από 23 ώρες που προσπάθησα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να γεννηθεί φυσιολογικά το μωράκι, ανέβασα πολύ πυρετό ο οποίος δεν έπεφτε με αντιπυρετικά κτλ. Σε κάποια φάση, μου λέει η γιατρός ότι άρχισαν οι παλμοί του μωρού να είναι λίγο ανησυχητικοί και πρέπει να μπούμε για καισαρική γιατί το μωρό δεν κατεβαίνει με τίποτα», είχε πει συγκεκριμένα.