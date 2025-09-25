Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»

Η νέα έρευνα του Κωνσταντίνου Ντάφλου... άναψε φωτιές!

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα έρευνα για τις ιδιαίτερες στιγμές ενός ζευγαριού παρουσίασε στο Breakfast@Star ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, με την Ελένη Χατζίδου να κάνει τη δική της αποκάλυψη!

Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

Τα ζευγάρια που κάνουν πλάκα με τη σεξουαλική τους ζωή, είναι πιο ικανοποιημένα στο σεξ, μετέφερε ο συνεργάτης της κι άνοιξε συζητήσεις!

Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»

«Θα τη στηρίξω την επιστημονική κοινότητα. Ξέρετε ότι το χιούμορ είναι η δεύτερή μου φύση! Έχει μια βάση, όταν λες το αστειάκι εκείνη τη στιγμή δείχνει ότι σεξουαλικά, είσαι σε ένα level πολύ υψηλό», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου

Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»

Η Ελένη Χατζίδου αντέδρασε: «Ξενέρωμα! Είναι ξενέρωμα να σου κάνει ο άλλος αστεία ή να σου πει τη χαζομάρα του εκεί πάνω!». 

Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»

«Ξενερώνεις; Τώρα το μαθαίνω αυτό!», απάντησε ο σύζυγος και συμπαρουσιαστής της.

Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»

«Εμένα δε μου αρέσουν, τον θέλω σοβαρό!» ξεκαθάρισε η Ελένη Χατζίδου, με τους συνεργάτες τους να σκάνε στα γέλια! 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
