Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»

Μία νέα έρευνα για τις ιδιαίτερες στιγμές ενός ζευγαριού παρουσίασε στο Breakfast@Star ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, με την Ελένη Χατζίδου να κάνει τη δική της αποκάλυψη!

Τα ζευγάρια που κάνουν πλάκα με τη σεξουαλική τους ζωή, είναι πιο ικανοποιημένα στο σεξ, μετέφερε ο συνεργάτης της κι άνοιξε συζητήσεις!

«Θα τη στηρίξω την επιστημονική κοινότητα. Ξέρετε ότι το χιούμορ είναι η δεύτερή μου φύση! Έχει μια βάση, όταν λες το αστειάκι εκείνη τη στιγμή δείχνει ότι σεξουαλικά, είσαι σε ένα level πολύ υψηλό», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου.

Η Ελένη Χατζίδου αντέδρασε: «Ξενέρωμα! Είναι ξενέρωμα να σου κάνει ο άλλος αστεία ή να σου πει τη χαζομάρα του εκεί πάνω!».

«Ξενερώνεις; Τώρα το μαθαίνω αυτό!», απάντησε ο σύζυγος και συμπαρουσιαστής της.

«Εμένα δε μου αρέσουν, τον θέλω σοβαρό!» ξεκαθάρισε η Ελένη Χατζίδου, με τους συνεργάτες τους να σκάνε στα γέλια!

