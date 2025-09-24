Dua Lipa: Πήρε θέση υπέρ της Παλαιστίνης - Απέλυσε τον μάνατζέρ της

Η Dua Lipa πήρε σαφή θέση υπέρ της Παλαιστίνης μετά τη δραστική απόφαση να απολύσει τον μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, λόγω της συμμετοχής του στην υπογραφή επιστολής που ζητούσε την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι τον περασμένο Ιούλιο.

Η επιστολή, η οποία ζητούσε την ακύρωση της συμμετοχής των Kneecap στο διάσημο φεστιβάλ, προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας να την καταγγέλλουν.

Η διαρροή της επιστολής οδήγησε στην τελική απόφαση να ανέβει το συγκρότημα κανονικά στη σκηνή του Γκλάστονμπερι, παρά τις πιέσεις που υπήρξαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Dua Lipa έκρινε ότι η στάση του Λέβι, ο οποίος θεωρείται υποστηρικτής του Ισραήλ και της πολιτικής του κατά της Παλαιστίνης, ήταν ασύμβατη με τις δικές της πεποιθήσεις.

Ο ίδιος ο Λέβι υπέγραψε την επιστολή με την οποία καλούνταν ο ιδρυτής του φεστιβάλ, Μάικλ Ίβις, να ακυρώσει τη συμμετοχή των Kneecap λόγω της υποτιθέμενης υποστήριξής τους σε ένοπλες οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, κατηγορίες που το συγκρότημα αρνείται.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUA LIPA
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
