Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!

Ανανεωμένη και ντυμένη σε χαλαρό αλλά κομψό στιλ, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον φακό εκπέμποντας αισιοδοξία.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε μια από τις πιο όμορφες σκέψεις της για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα.

Η παρουσιάστρια που έχει μείνει εκτός τηλεόρασης τις δυο τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που αποπνέουν αισιοδοξία και θετική αύρα.

Ποζάροντας με ένα κρεμ top μπροστά στον καθρέφτη της και με διαφορετικό hair look με πιο ανάλαφρες μπούκλες. η Ελένη Μενεγάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Θετική ενέργεια μόνο».

Πριν από λίγες μέρες η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε με την κόρη της, Λάουρα στο Εδιμβούργο, όπου και τη συνόδευσε για να τακτοποιηθεί ενόψει των σπουδών της στο εξωτερικό.

Εκεί η γνωστή παρουσιάστρια έκανε τις βόλτες της μαζί με το παιδί της και μοιράστηκε όμορφες εικόνες από το κοινό τους ταξίδι.

H Ελένη Μενεγάκη συνδύασε το ταξίδι με στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας την ομορφιά της σκωτσέζικης πρωτεύουσας. Όπως φαίνεται, η απόδραση αυτή της έκανε καλό, καθώς δείχνει πραγματικά ανανεωμένη.