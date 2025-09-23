Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!

Ανανεωμένη και ντυμένη σε χαλαρό αλλά κομψό στιλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 13:59 Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
23.09.25 , 13:55 Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό και ο ΠΟΥ του απάντησε
23.09.25 , 13:34 Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
23.09.25 , 13:23 O Nικ Καλάθης αποκάλεσε «κλόουν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
23.09.25 , 13:15 Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
23.09.25 , 13:06 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
23.09.25 , 13:05 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
23.09.25 , 13:04 Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε 48 ώρες οι πληρωμές
23.09.25 , 13:03 Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα
23.09.25 , 12:50 Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!
23.09.25 , 12:48 Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
23.09.25 , 12:32 Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
23.09.25 , 12:28 Μπορείς να μαντέψεις τα αδέλφια των διασήμων;
23.09.25 , 12:20 GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!
23.09.25 , 12:15 Σουφλί: Tρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η βόλτα της Ελένης Μενεγάκη στην Αθήνα / Φωτογραφίες: ndp
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανανεωμένη και ντυμένη σε χαλαρό αλλά κομψό στιλ, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον φακό εκπέμποντας αισιοδοξία.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε μια από τις πιο όμορφες σκέψεις της για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα.

H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

Η παρουσιάστρια που έχει μείνει εκτός τηλεόρασης τις δυο τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που αποπνέουν αισιοδοξία και θετική αύρα.

Ποζάροντας με ένα κρεμ top μπροστά στον καθρέφτη της και με διαφορετικό hair look με πιο ανάλαφρες μπούκλες. η Ελένη Μενεγάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Θετική ενέργεια μόνο».

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!

Ελένη Μενεγάκη με ανανεωμένο hair style

Η Ελένη Μενεγάκη με ανανεωμένο hair style

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!

Πριν από λίγες μέρες η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε με την κόρη της, Λάουρα στο Εδιμβούργο, όπου και τη συνόδευσε για να τακτοποιηθεί ενόψει των σπουδών της στο εξωτερικό.

Εκεί η γνωστή παρουσιάστρια έκανε τις βόλτες της μαζί με το παιδί της και μοιράστηκε όμορφες εικόνες από το κοινό τους ταξίδι.

H Ελένη Μενεγάκη συνδύασε το ταξίδι με στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας την ομορφιά της σκωτσέζικης πρωτεύουσας. Όπως φαίνεται, η απόδραση αυτή της έκανε καλό, καθώς δείχνει πραγματικά ανανεωμένη. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top