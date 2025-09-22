H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

Ένα από τα αγαπημένα στέκια του ερωτευμένου ζευγαριού

Άλλη εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη στην Αθήνα/ ndp
Σε ένα από τα αγαπημένα τους στέκια βρέθηκαν το σαββατοκύριακο η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος. Το ζευγάρι έφτασε μέχρι τη Χαλκίδα και απόλαυσε ένα παραδοσιακό ελληνικό γεύμα.

Η Ελένη Μενεγάκη... έριξε άγκυρα στους Παξούς με τον Μάκη Παντζόπουλο

Μάλιστα, φωτογραφίες της Ελένης και του Μάκης αναρτήθηκαν στα social media. Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση, επέλεξε για την εξόρμησή της ένα τζιν παντελόνι και το συνδύασε με μία ριγέ γαλάζια μπλούζα και λευκά sneakers.

Τόσο η Ελένη Μενεγάκη, όσο και ο Μάκης Παντζόπουλος φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί μαζί με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Δες τις φωτογραφίες:

H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στη σελίδα του εστιατορίου, είναι εμφανές ότι το διάσημο ζευγάρι επισκέπτεται πολλές φορές το συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης.

μενεγακη

Ελένη Μενεγάκη: Στο Εδιμβούργο με την κόρη της Λάουρα

Η παρουσιάστρια, πρόσφατα, βρέθηκε στο Εδιμβούργο, μια πόλη που φημίζεται για την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και την ιδιαίτερη αύρα της. Εκεί σπουδάζει η μεγαλύτερη κόρη της, Λάουρα,

Η Ελένη Μενεγάκη δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις εντυπώσεις της μέσα από το προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες που αποπνέουν ηρεμία, στιλ και ταξιδιωτική διάθεση.

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
