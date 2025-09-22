H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας

Σε ένα από τα αγαπημένα τους στέκια βρέθηκαν το σαββατοκύριακο η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος. Το ζευγάρι έφτασε μέχρι τη Χαλκίδα και απόλαυσε ένα παραδοσιακό ελληνικό γεύμα.

Μάλιστα, φωτογραφίες της Ελένης και του Μάκης αναρτήθηκαν στα social media. Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση, επέλεξε για την εξόρμησή της ένα τζιν παντελόνι και το συνδύασε με μία ριγέ γαλάζια μπλούζα και λευκά sneakers.

Τόσο η Ελένη Μενεγάκη, όσο και ο Μάκης Παντζόπουλος φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί μαζί με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Δες τις φωτογραφίες:

Μάλιστα, από τις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στη σελίδα του εστιατορίου, είναι εμφανές ότι το διάσημο ζευγάρι επισκέπτεται πολλές φορές το συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης.

Ελένη Μενεγάκη: Στο Εδιμβούργο με την κόρη της Λάουρα

Η παρουσιάστρια, πρόσφατα, βρέθηκε στο Εδιμβούργο, μια πόλη που φημίζεται για την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και την ιδιαίτερη αύρα της. Εκεί σπουδάζει η μεγαλύτερη κόρη της, Λάουρα,

Η Ελένη Μενεγάκη δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις εντυπώσεις της μέσα από το προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες που αποπνέουν ηρεμία, στιλ και ταξιδιωτική διάθεση.