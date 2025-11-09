IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!

Δείτε το trailer του 5ου επεισοδίο του IQ 160

Άκρως ενδιαφέρον ανάμενεται και το 5ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Star, IQ 160.

Όπως βλέπουμε στο trailer της σειράς με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, μετά από καιρό η Μουρίκη συναντάει τυχαία στο ασανσέρ τον Καλατζή.

Ο Γιώργος κι η Μουρική αναλαμβάνουν να ξεδιαλύνουν έναν ακόμα φόνο, ενώ ο Καλατζής μία απάτη. Όπως είναι ξεκάθαρο, η ένταση ανάμεσά τους δε λείπει!

«Μην τα ρίχνεις τώρα στις ορμόνες μου!» ακούμε την Πηνελόπη να λέει, με το μυστικό της εγκυμοσύνης της σιγά σιγά να αποκαλύπτεται!

