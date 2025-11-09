IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!

Δεν το ρίχνεις τα ρε σαρμόνι.

Δείτε το trailer του 5ου επεισοδίο του IQ 160
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άκρως ενδιαφέρον ανάμενεται και το 5ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Star, IQ 160.

IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!

Όπως βλέπουμε στο trailer της σειράς με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, μετά από καιρό η Μουρίκη συναντάει τυχαία στο ασανσέρ τον Καλατζή. 

IQ 160: Η γλώσσα του σώματος μιλάει!

Ο Γιώργος κι η Μουρική αναλαμβάνουν να ξεδιαλύνουν έναν ακόμα φόνο, ενώ ο Καλατζής μία απάτη. Όπως είναι ξεκάθαρο, η ένταση ανάμεσά τους δε λείπει!

IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!

«Μην τα ρίχνεις τώρα στις ορμόνες μου!» ακούμε την Πηνελόπη να λέει, με το μυστικό της εγκυμοσύνης της σιγά σιγά να αποκαλύπτεται!

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

