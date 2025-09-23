Πένθος για τη Μπέττυ Μαγγίρα: Αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή και την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσα από τα προσωπικά της social media.

Η παρουσιάστρια έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τo Instagram το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία, θέλοντας να αποχαιρετήσει το αγαπημένο της πρόσωπο που άφησε την τελευταία του πνοή.

«Καλό ταξίδι Γιάννη… Θα σε θυμόμαστε πάντα», έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα στην ανάρτησή της. Δε γνωστοποίησε ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν ούτε αποκάλυψε τη σχέση που είχαν μεταξύ τους.