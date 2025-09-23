Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Μας έδωσαν έμπνευση για τα φθινοπωρινά μας looks

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 09:13 Πάρης Σκαρτσολιάς: «Στα γυρίσματα του Καφέ περνούσα καταπληκτικά!»
23.09.25 , 09:09 Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας
23.09.25 , 09:03 Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
23.09.25 , 09:03 Φρόιντ: 'Ηταν μισογύνης, εθισμένος στην κοκαΐνη και μανιακός με το σεξ;
23.09.25 , 08:47 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού
23.09.25 , 08:46 Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
23.09.25 , 08:38 Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό
23.09.25 , 08:37 Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος
23.09.25 , 08:37 Mandarin Oriental: Διακοπές στο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!
23.09.25 , 08:18 Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του
23.09.25 , 08:02 Απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000€
23.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Σεπτεμβρίου
23.09.25 , 00:03 Στον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν η Χρυσή Μπάλα για το 2025
22.09.25 , 23:55 Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του - Η ανακοίνωση τη Disney
22.09.25 , 23:52 Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»
Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
Απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000€
Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του
Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;
Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!
Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα ξεχωριστό event βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, σε κατάστημα της Ερμού, πολλά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και της ελληνικής showbiz.

Ζενεβιέζ Μαζαρί: «Κάθε concept του GNTM θα είναι μια ιστορία»

Το κατάστημα έκανε πάρτι ενόψει της νέας του φθινοπωρινής κολεξιόν. Όλοι τους, ντυμένοι με ρούχα της νέας συλλογή, ήταν στιλάτοι και λαμπεροί. Μας έδωσαν έμπνευση για τα φθινοπωρινά μας looks. Μπότες, πουκάμισα σε ανδρόγυνο στυλ, κοστούμια, δέρμα και τζιν υφάσματα σίγουρα, δεν πρέπει να λείπουν από την γκαρνταρόμπα μας.

Μάλιστα, όπως θα δεις στις φωτογραφίες που εξασφάλισαν οι φωτογράφοι, ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν οι: Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Έντι Γαβριηλίδης, Λάκης Γαβαλάς, Ζόζεφιν, Νικολέττα Ράλλη, Ιφιγένεια Τζόλα, η Evangelia κ.α.

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Ζενεβιέβ Μαζαρί - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Ζόζεφιν - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Έντι Γαρβριηλίδης- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Λάκης Γαβαλάς- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Σταματίνα Τσιμτσιλή - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Νικολέττα Ράλλη- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Evangelia - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 

Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Ιφιγένεια Τζόλα - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας
 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ZΟΖΕΦΙΝ
 |
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΑΛΛΗ
 |
EVANGELIA
 |
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top