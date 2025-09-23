Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή

Σε ένα ξεχωριστό event βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, σε κατάστημα της Ερμού, πολλά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και της ελληνικής showbiz.

Το κατάστημα έκανε πάρτι ενόψει της νέας του φθινοπωρινής κολεξιόν. Όλοι τους, ντυμένοι με ρούχα της νέας συλλογή, ήταν στιλάτοι και λαμπεροί. Μας έδωσαν έμπνευση για τα φθινοπωρινά μας looks. Μπότες, πουκάμισα σε ανδρόγυνο στυλ, κοστούμια, δέρμα και τζιν υφάσματα σίγουρα, δεν πρέπει να λείπουν από την γκαρνταρόμπα μας.

Μάλιστα, όπως θα δεις στις φωτογραφίες που εξασφάλισαν οι φωτογράφοι, ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν οι: Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Έντι Γαβριηλίδης, Λάκης Γαβαλάς, Ζόζεφιν, Νικολέττα Ράλλη, Ιφιγένεια Τζόλα, η Evangelia κ.α.

Ζενεβιέβ Μαζαρί - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Ζόζεφιν - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Έντι Γαρβριηλίδης- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Λάκης Γαβαλάς- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Σταματίνα Τσιμτσιλή - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Νικολέττα Ράλλη- NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Evangelia - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας



Ιφιγένεια Τζόλα - NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

