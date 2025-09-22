Αμαλία Κωστοπούλου: Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με θέα το βουνό

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για την πρώτη πρόβα νυφικού της Αμαλίας Κωστοπούλου στη Νέα Υόρκη από την εκπομπή «Super Κατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αμαλία Κωστοπούλου προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον επικείμενο γάμο της το καλοκαίρι του 2026. 

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έχει έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την κοινή της καθημερινότητα με τον αρραβωνιαστικό της, Τζέικ Μέντγουελ, στο Τέξας. 

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ

Έχοντας περάσει ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι σε Ελλάδα κι εξωτερικό, η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει κανονικά τις διακοπές της. Πρόσφατα πέρασε στιγμές χαλάρωσης στο βουνό, γεγονός που μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram. 

Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της

Συγκεκριμένα δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες έξω από το πολυτελές δωμάτιό της που διαμένει με τον αγαπημένο της κι έχει θέα το καταπράσινο τοπίο. Όπως βλέπουμε από τα στιγμιότυπα, η ηρεμία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. 

 

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

Αμαλία Κωστοπούλου: Η συγκινητική αναφορά στη γιαγιά της

Πριν από λίγες μέρες η Αμαλία Κωστοπούλου έδειξε μια πιο ευαίσθητη πλευρά της στα social media. Μέσα από συγκινητική ανάρτηση αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο, για τον οποίο αισθάνεται χαρούμενη που η γαρδένια της «πέταξε» τα πρώτα της άνθη. 

«Οι γαρδένιες ήταν πάντα το αγαπημένο μου λουλούδι. Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου τις φρόντιζε στο χωριό της στον Βόλο και κάθε φορά που ερχόταν να μας επισκεφθεί στην Αθήνα, έφερνε σε μένα και την αδερφή μου ξηρούς καρπούς για σνακ, αλλά το πιο σημαντικό, σπόρους γαρδένιας.

Αυτοί φύτρωναν στο παράθυρο της κουζίνας μας και γέμιζαν την αυλή με το πιο όμορφο άρωμα. Κάθε φορά που τις έβλεπα, τη σκεφτόμουν. Ακόμα κι όταν έλειπε, ήταν πάντα εκεί. Όταν μετακόμισα στο Όστιν, πήρα μαζί μου αυτή τη μεγάλη πράσινη γλάστρα από το σπίτι μου στο Λος Άντζελες και αποφάσισα να φυτέψω μια γαρδένια. Για να κουβαλήσω μαζί μου ένα κομμάτι από τη ζωή μου στο Λος Άντζελες και τις ρίζες μου στην Ελλάδα.

Από τον Απρίλιο προσπαθώ να τη βοηθήσω να μεγαλώσει χωρίς επιτυχία. Σήμερα, γύρισα από τον περίπατό μου και είδα το πρώτο της άνθος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Είπα “γεια σου γιαγιά!” και ξέσπασα σε δάκρυα. Μερικές φορές είναι τα μικρά πράγματα που μοιάζουν με τα μεγαλύτερα δώρα»,

 

Back to Top