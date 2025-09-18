Οικονομάκου: Το ξέσπασμα στο Instagram -«Να τολμήσει να τα πει μπροστά μου»

Μετά από τη συνέντευξη που έδωσε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τετάρτης με τη Φαίη Σκορδά, δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Εκείνη, αρχικά, θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τα θετικά μηνύματα που έλαβε.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια από τα σχόλια ήταν και αρνητικά. Έτσι, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας δε δίστασε να προχωρήσει σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα για τον τρόπο ζωής που ακολουθεί.

«Να σας πω κάτι; Έχω λάβει τέτοιο κύμα αγάπης από σχόλια και προσωπικά μηνύματα μετά τη σημερινή μου συνέντευξη, που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και χαρά.. Δεν είχα κανένα σκοπό να μολύνω αυτό το όμορφο συναίσθημα όμως…», έγραψε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Στη συνέχεια, αφού κοινοποίησε ένα αρνητικό μήνυμα που είχε λάβει από μια ακόλουθό της στο Instagram, έγραψε:

«Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μια φορά, μια ” ” (γιατί ως επί το πλείστων γυναίκες είναι) να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Καρφάκι δεν μου καίγεται αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα πως ΜΠΟΥΧΤΊΣΑΜΕ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!».

Το μήνυμα που της έγραψε η follower είναι το εξής: «Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον ‘ιδρώτα’ σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις ποστ με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού -αν την άκουσες- ακόμα στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε».