Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη διέψευσε σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Παρότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που θέλουν το ζευγάρι να επισημοποιεί τη σχέση του, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια ανέφερε πως το ενδεχόμενο του γάμου δεν την αφήνει αδιάφορη, αφού επιθυμία της θα ήταν να δημιουργήσει κάποια στιγμή τη δική της οικογένεια.

«Δεν ισχύει ότι μου έκανε πρόταση γάμου. Όλοι σκεφτόμαστε να παντρευτούμε τον σύντροφό μας, και να κάνεις οικογένεια, δεν είναι μόνο ο γάμος σαν γάμος. Κατάλαβες, να κάνεις οικογένεια με τον σύντροφό σου όταν έχεις μια σχέση και είναι μια υγιής συνθήκη. Αλλά θα δούμε», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Το Πρωινό, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.





Όσον αφορά στη νέα πραγματικότητα της σχέσης τους, μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, η Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε στην εκπομπή όπου συμμετείχε την περσινή τηλεοπτική σεζόν: «Θα πηγαίνω, θα έρχομαι, θα είμαι λίγο εδώ, λίγο εκεί. Ο σκοπός όμως είναι να είμαι κοντά του αλλά και να έχω και μία βάση εδώ πέρα».

Η ραδιοφωνική παραγωγός ρωτήθηκε επίσης για ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok στο οποίο έκανε λόγο για την «εμετική ηλιθιότητα». Το συγκεκριμένο κλιπ το ανάρτησε, όπως επισήμανε, μετά από μια συνειδητοποίηση που έκανε. «Δεν είναι ακριβώς παράπονο, είναι μία συνειδητοποίηση που έκανα. Γιατί το να κάνει κάποιος κριτική οκ, αλλά το ότι κρυβόμαστε κάτω από αυτή την ομπρέλα και υπάρχει αυτή η καραμέλα του ότι κάποιος που έχει ανοιχτα social ή ας πούμε εκτίθεται στα media πρέπει να δέχεται οποιοδήποτε σχόλιο όποιο και αν είναι, γιατί εγώ τώρα δεν μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν με την δουλειά, μιλάω για κατάρες, για αρρώστιες, προσβολές», σημείωσε.