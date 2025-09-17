Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο

Σε λίγες ημέρες η 'Αντζελα Γκερέκου θα ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Άντζελα Γκερέκου: Σπάνια εμφάνιση με τη μητέρα και την κόρη της/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο Ηρώδειο η Άντζελα Γκερέκου. Η πρωταγωνίστρια της «Γης της Ελιάς» επέλεξε ένα μαύρο καφτάνι με μπεζ- καφέ λεπτομέρειες για την ξεχωριστή βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Το συνδύασε με ψηλές πλατφόρμες και κρίκους σκουλαρίκια.

Άντζελα Γκερέκου: Σπάνια εμφάνιση με τη μητέρα και την κόρη της

Δες την εμφάνισή της:

γκερεκου

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η κα. Γκερέκου επιλέγει καφτάνι σε βραδινή της έξοδο. Αντιθέτως, την είχαμε δει πρόσφατα ξανά στο Ηρώδειο με εξίσου εντυπωσιακό καφτάνι σε μπλε απόχρωση.

γκερεκου

Η Άντζελα Γκερέκου πρόκειται ν' ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου στη συναυλία της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, σε λίγες μέρες, σε ένα αφιέρωμα στον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο.

"Η Κέρκυρα έρχεται στο Ηρώδειο!

Στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 στο Ηρώδειο, εχω τη βαθιά χαρά και τιμή ,να βρεθώ στον ρόλο της αφηγήτριας, σε μια βραδιά που δεν είναι απλώς συναυλία…
Είναι μια συνάντηση με την ψυχή μας!
Το Ηρώδειο θα φωτιστεί από τις μελωδίες της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, της παλαιότερης στην Ελλάδα, σε ένα αφιέρωμα στον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο.
Τον Κερκυραίο συνθέτη που δεν ζήτησε ποτέ τίτλους ή ανταμοιβές και που δίδαξε αφιλοκερδώς, πιστεύοντας ότι η μουσική είναι κτήμα όλων και που ένωσε τους στίχους του Σολωμού με την αθάνατη μελωδία του Ύμνου εις την Ελευθερίαν.

Φέτος, γιορτάζουμε τα 160 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού "΄Ύμνος εις την Ελευθερίαν" ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος, σε μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου.
Κάθε ανάκρουση του Εθνικού μας Υμνου , μας προκαλεί συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Και δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορική μνήμη είναι ένα διαρκές κάλεσμα , ειδικά σε τόσο χαλεπούς καιρούς , να θυμόμαστε ότι η #ελευθερία δεν είναι δεδομένη είναι τραγούδι που πρέπει κάθε γενιά να ξανατραγουδά!


Με αφορμή λοιπον τον εορτασμό των 230 χρόνων από τη γέννηση του Νικόλαου Μάντζαρου (1795-1872) ισόβιου καλλιτεχνικού Διευθυντή της "Παλαιάς Φιλαρμονικής", ευπατρίδη σπουδαίου μουσουργού και ιδρυτή της Επτανησιακής Σχολής, σας καλώ όλους να γίνετε μέρος αυτού του ταξιδιού.


Να αφήσουμε τις νότες να μας ενώσουν!
Η συναυλία στηρίζει τον σύλλογο "Φλόγα" και τα παιδιά που δίνουν την δική τους μάχη!", έγραψε στη σχετική ανάρτησή της.

 

ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
 |
ΗΡΩΔΕΙΟ
