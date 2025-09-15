Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»

Όσα είπε η ερμηνεύτρια στον Γιώργο Λιάγκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 18:44 Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
15.09.25 , 18:19 Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
15.09.25 , 17:49 Μυτιλήνη:30χρονος έβρισε, απείλησε και γρονθοκόπησε αστυνομικό!
15.09.25 , 17:49 Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα
15.09.25 , 17:42 Κάρυστος: Τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρια στο πρόσωπο
15.09.25 , 17:37 Στη φυλακή 3 Αλβανοί για απόπειρα δολοφονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
15.09.25 , 17:19 Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»
15.09.25 , 17:14 Τόκιο 2025: Ο «Μανόλο» στα ουράνια - Ασημένιο μετάλλιο με 6αρι άλμα!
15.09.25 , 17:01 Ο Γιώργος Μαζωνάκης Στο Άγιο Όρος: Η Εξομολόγηση Και Η Απομόνωση
15.09.25 , 16:50 Σχολεία: Απεργιακό ραντεβού δίνουν οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτωβρίου
15.09.25 , 16:45 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:44 «Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
15.09.25 , 16:26 Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 16:15 Νέος ΚΟΚ: Αναλυτικά τα πρόστιμα ανά παράβαση - Πότε αφαιρείται η άδεια
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
«Η μητέρα από την Πάτρα πάσχει από λύκο, με έντονους μυοσκελετικούς πόνους»
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Σπανούλη σε τηλεφωνική επικοινωνία
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γλυκερία
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την πολυσυζητημένη της απόφαση να συμμετέχει σε συναυλία στο Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι και το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε, μίλησε τηλεοπτικά για πρώτη φορά η Γλυκερία.

Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»

Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια που ήταν καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής Tο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, εξήγησε ότι δεν ήταν εφικτό να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή της, ακόμα κι αν το προσπάθησε.  

Γλυκερία: «Αδειάζει» το ισραηλινό μέσο για τις δηλώσεις που δεν έκανε!

«Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, που είναι ένας πόλεμος, ποτέ δεν είμαι μαζί με τον πόλεμο, είμαι εναντίον του πολέμου, αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Υπάρχουν αριστεροί που βγαίνουν σε δηλώσεις κάθε μέρα και είναι εναντίον του πολέμου. Εγώ δεν μπορώ να πω ομαδικά ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους», είπε αρχικά.  

Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»

«Το μποϊκοτάζ δε με άγγιξε βαθιά κι ακυρώθηκαν κάποιες συναυλίες στις οποίες συμμετείχα, καμία προσωπική δική μου δεν ακυρώθηκε. Έπαιρναν στους διοργανωτές και τους είπαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία. Φανερά δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Γλυκερία, αλλά οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά. Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε, όλη αυτή η ανθρωποφαγία. Μέσα μου βαθιά, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχει συγχωρήσει. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει μία πολιτική γραμμή και την ακολουθεί φανατικά. Ήταν υποκινούμενο», πρόσθεσε. 

Γλυκερία: Εγκλωβισμένη στο Ισραήλ η τραγουδίστρια

Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»

Η Γλυκερία εξήγησε ότι δεν μπορούσε να ακυρώσει τη συναυλία, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει. «Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση αυτή, δε δέχτηκαν την ακύρωση, η οποία και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Προσπάθησα να την ακυρώσω, πριν μου το υποδείξουν. Εγώ το ζήτησα αυτό, αλλά μου είπαν ότι δε γίνεται κι όταν ήμουν εκεί ξέσπασε ο κανονικός πόλεμος. Κι όπως όλοι οι άνθρωποι έτρεχα κι εγώ στα καταφύγια, κι έζησα κι εγώ τη φρίκη του πολέμου», είπε. 

Γλυκερία: Αποκλείστηκε από συναυλία του ΚΚΕ γιατί θα τραγουδήσει στο Ισραήλ

«Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, αν γίνει γίνει ειρήνη με προϋποθέσεις, θα ξανατραγουδήσω στο Ισραήλ. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αν είχα την επιλογή, δε θα πήγαινα. Αλλά δεν είχα περιθώριο επιλογής», κατέληξε μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top