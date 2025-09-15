Γλυκερία για Ισραήλ: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία, δεν το δέχτηκαν!»

Για την πολυσυζητημένη της απόφαση να συμμετέχει σε συναυλία στο Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι και το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε, μίλησε τηλεοπτικά για πρώτη φορά η Γλυκερία.

Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια που ήταν καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής Tο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, εξήγησε ότι δεν ήταν εφικτό να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή της, ακόμα κι αν το προσπάθησε.

«Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, που είναι ένας πόλεμος, ποτέ δεν είμαι μαζί με τον πόλεμο, είμαι εναντίον του πολέμου, αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Υπάρχουν αριστεροί που βγαίνουν σε δηλώσεις κάθε μέρα και είναι εναντίον του πολέμου. Εγώ δεν μπορώ να πω ομαδικά ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους», είπε αρχικά.

«Το μποϊκοτάζ δε με άγγιξε βαθιά κι ακυρώθηκαν κάποιες συναυλίες στις οποίες συμμετείχα, καμία προσωπική δική μου δεν ακυρώθηκε. Έπαιρναν στους διοργανωτές και τους είπαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία. Φανερά δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Γλυκερία, αλλά οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά. Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε, όλη αυτή η ανθρωποφαγία. Μέσα μου βαθιά, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχει συγχωρήσει. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει μία πολιτική γραμμή και την ακολουθεί φανατικά. Ήταν υποκινούμενο», πρόσθεσε.

Η Γλυκερία εξήγησε ότι δεν μπορούσε να ακυρώσει τη συναυλία, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει. «Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση αυτή, δε δέχτηκαν την ακύρωση, η οποία και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Προσπάθησα να την ακυρώσω, πριν μου το υποδείξουν. Εγώ το ζήτησα αυτό, αλλά μου είπαν ότι δε γίνεται κι όταν ήμουν εκεί ξέσπασε ο κανονικός πόλεμος. Κι όπως όλοι οι άνθρωποι έτρεχα κι εγώ στα καταφύγια, κι έζησα κι εγώ τη φρίκη του πολέμου», είπε.

«Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, αν γίνει γίνει ειρήνη με προϋποθέσεις, θα ξανατραγουδήσω στο Ισραήλ. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αν είχα την επιλογή, δε θα πήγαινα. Αλλά δεν είχα περιθώριο επιλογής», κατέληξε μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα.