Ιάκωβος Γκόγκουα: Διακοπές solo και γιατί αξίζει να το ζήσεις

Μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:14 Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να «βουτήξει» χρήματα και κοσμήματα
12.09.25 , 21:55 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
12.09.25 , 21:34 Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!
12.09.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 12/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 100.000.000 ευρώ
12.09.25 , 21:18 Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
12.09.25 , 20:35 Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
12.09.25 , 20:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε
12.09.25 , 20:05 Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους
12.09.25 , 20:04 Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»
12.09.25 , 20:01 Aναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου για το φακελάκι
12.09.25 , 19:56 AEK: Ποιον παίκτη πήρε με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας;
12.09.25 , 19:37 Δύο μεγάλες πληρωμές τον Νοέμβριο: Από 250 έως και 800 ευρώ
12.09.25 , 19:30 «Η Έλα Μπέλλα και τα μαγικά της» έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
12.09.25 , 19:14 Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός στην Κυψέλη με 1,5 κιλό χασίς!
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιάκωβος Γκόγκουα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Φύσει και θέσει ανατρεπτικός ο Ιάκωβος Γκόγκουα αποφάσισε να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές χωρίς παρέα και όπως ομολογεί είναι τέλειο να ξυπνάς χωρίς τα πρέπει των άλλων.

Ο καταξιωμένος γιατρός πρωτοπορεί και εξηγεί πώς καμιά φορά η ουσιαστική μας ανάγκη είναι ν’ ανακαλύψουμε ξανά τις χαμένες στιγμές με  τον εαυτό μας.

Ιάκωβος Γκόγκουα: Διακοπές solo και γιατί αξίζει να το ζήσεις

«Ήταν μια συνειδητή απόφαση να ταξιδέψω μόνος μου στις ημέρες της άδειας μου. Ήθελα πραγματικές διακοπές, χωρίς πρόγραμμα.
Όταν είσαι με παρέα, όσο καλή και να είναι, περιορίζεσαι.Πρέπει να προσαρμοστείς, να είσαι δίκαιος, να ακολουθείς. Αυτό το κάνω ήδη καθημερινά, στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Είχα ανάγκη να ζήσω για λίγες μέρες χωρίς να χρειάζεται να πάω κάπου συγκεκριμένη ώρα, χωρίς να μετράω παραλίες ή να «πρέπει» να κάνω κάτι. Ήθελα να κοιμάμαι όσο θέλω, να βάζω τη μουσική όσο πιο δυνατά μπορώ, να τρώω ό,τι και όπου θέλω. Να είμαι απόλυτα ελεύθερος. Αυτό κάνει τη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα ταξίδια μου».


Τι τον ώθησε όμως σε αυτή την ανάγκη και πώς βίωσε την εμπειρία;

«Με ώθησε η κούραση του συνεχούς ελέγχου. Στη δουλειά μου είμαι πάντα σε εγρήγορση, πάντα σε πρόγραμμα. Ένιωσα ότι ήθελα να χάσω τον έλεγχο για λίγο. Το βίωσα σαν ένα reset. Ήταν τέλειο να ξυπνάω και να μην υπάρχει «πρέπει», να κάνω μόνο αυτό που μου ερχόταν εκείνη τη στιγμή. Εξάλλου δεν είναι κάτι που κάνω πρώτη φορά. Το ξεκίνησα από το 2007, όταν πήγα μόνος στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε το επαναλαμβάνω γιατί ξέρω πόσο με γεμίζει. Είναι ένας τρόπος να επανασυνδέομαι με τον εαυτό μου», επισήμανε.

Ανακαλύπτεις τελικά περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σου ταξιδεύοντας μόνος;

«Ναι» ομολογεί και συνεχίζει αναφέροντας «Ανακαλύπτεις πώς είναι να είσαι εντελώς ελεύθερος. Καταλαβαίνεις πώς γεμίζεις τον χρόνο σου χωρίς εξωτερικά «πρέπει», πώς ακούς την πραγματική σου φωνή.

Ιάκωβος Γκόγκουα: Διακοπές solo και γιατί αξίζει να το ζήσεις

Είναι σαν να συναντάς ξανά τον εαυτό σου χωρίς φίλτρα». Όσο για το τι ανακάλυψε που δεν ήξερε για τον εαυτό του, ο ίδιος εξομολογείται: «Ότι έχω μεγαλύτερη αντοχή στη μοναξιά απ’ όσο νόμιζα, αλλά και ότι η επαφή με τους ανθρώπους παραμένει ανάγκη. Όταν ταξιδεύεις μόνος, η κοινωνικότητα βγαίνει πιο αυθόρμητα, χωρίς ρόλους. Ήταν μέρες γεμάτες απλότητα: ύπνος όσο θέλω, θάλασσα, μουσική δυνατά, διαλογισμός, λίγη γυμναστική, σκέψεις καθαρές.

Μια καθημερινότητα που στην Αθήνα δύσκολα βρίσκεις χώρο να την ζήσεις» λέει περιγράφοντας το διάστημα των διακοπών του στην Κρήτη που δεν κρύβει πώς άγγιξε την καρδιά του «Αγάπησα την αλήθεια της Κρήτης. Εκεί δεν ξεμένεις ποτέ από παρέα – ακόμα κι αν πας μόνος, θα βρεις ανθρώπους να μοιραστείς στιγμές. Θα πρότεινα τα χωριά του νότου, εκεί που ζεις την Κρήτη όπως πραγματικά είναι, χωρίς τουριστικές βιτρίνες».

Ιάκωβος Γκόγκουα: Διακοπές solo και γιατί αξίζει να το ζήσεις

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΟΓΚΟΥΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top