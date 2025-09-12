Λίαμ Χέμσγουορθ: Aρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Γκαμπριέλα Μπρουκς

To εντυπωσιακό μονόπετρο που φορά το μοντέλο

Λίαμ Χέμσγουορθ – Γκαμπριέλα Μπρουκς: Οι διακοπές τους στη Μύκονο το 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς επισημοποίησαν τη σχέση τους με έναν ρομαντικό αρραβώνα, ανακοινώνοντας το γεγονός μέσω των social media, με μία ανάρτηση στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η Γκαμπριέλα, μοντέλο από την Αυστραλία, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων κοντινών πλάνων του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού της, συνοδευόμενες από ένα απλό λευκό emoji καρδιάς. Σε μία από τις εικόνες είναι αγκαλιά με τον αγαπημένο της.

Λίαμ Χέμσγουορθ - Γκαμπριέλα Μπρουκς: Πιασμένοι χέρι - χέρι στη Μύκονο
 

Δες την ανάρτηση:

 

Λίαμ Χέμσγουορθ: Aρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Γκαμπριέλα Μπρουκς

Λίαμ Χέμσγουορθ: Aρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Γκαμπριέλα Μπρουκς

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του Λίαμ από τη Μάιλι Σάιρους. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το 2021 και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως η πρεμιέρα της ταινίας "Poker Face" το 2022. 

λιαμ χεμσγουορθ

Το ζευγάρι σε δημοσια έξοδο το 2024/ AP Photos

Η ανακοίνωση του αρραβώνα ήρθε μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν, όταν η Γκαμπριέλα εθεάθη να φορά το δαχτυλίδι σε μια βόλτα στην Ίμπιζα, Ισπανία, τον προηγούμενο μήνα. 

Η Γκαμπριέλα, 29 ετών, και ο Λίαμ, 35 ετών, φαίνεται να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, με τους θαυμαστές τους να εκφράζουν τις θερμές τους ευχές για το μέλλον τους.

