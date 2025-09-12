Ρέμος - Μπόσνιακ: Επιστροφή στο σχολείο για την κούκλα κόρη τους

«Καλή σχολική χρονιά» έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ και πρόσθεσε μία καρδιά

Η 10χρονη Ελένη έφτιαξε για πρώτη φορά πρωινό στον πατέρα της, Αντώνη Ρέμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το κουδούνι χτύπησε ξανά και μετά τον χθεσινό αγιασμό, οι μαθητές σήμερα επιστρέφουν στα θρανία τους. Το ίδιο ισχύει και για την πολύ γλυκιά και όμορφη κόρη του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ

Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη

Η περήφανη μανούλα και διάσημη σχεδιάστρια μόδας, απαθανάτισε την κόρη της, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της. Η Ελένη Ρέμου φοράει ένα γαλάζιο T-shirt και κρατάει τσάντα στο ίδιο χρώμα, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της είναι πιασμένα αλογοουρά.

«Καλή σχολική χρονιά» έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ και πρόσθεσε μία καρδιά.

Η ανάρτησή της:

μποσνιακ

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ γνωρίστηκαν το 2010 και από τότε πορεύονται μαζί στη ζωή, χτίζοντας μια σχέση που άντεξε στον χρόνο. Στις 14 Φεβρουαρίου 2015 απέκτησαν την κόρη τους, την Ελένη, η οποία αποτελεί τη μεγάλη τους προτεραιότητα. Τρία χρόνια αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, παντρεύτηκαν με έναν λαμπερό γάμο στη Βαρυμπόμπη, όπου η κόρη τους ήταν παρανυφάκι. Από τότε μέχρι σήμερα ζουν διακριτικά την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την υπερβολική δημοσιότητα.

