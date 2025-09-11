Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα

Με τον αγιασμό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς / Βίντεο Σκάι

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων.

Στα θρανία επέστρεψαν και τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου μετά από ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι που πέρασαν γεμάτο διακοπές, βουτιές και βόλτες.

Φωτογραφία της Οικονομάκου από τις διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της

Η Αθηνά Οικονομάκου συνόδευσε τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα στο σχολείο τους κι έστειλε το δικό της μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Κάθε Σεπτέμβρης φέρνει νέες αρχές. Καλή σχολική χρονιά με υγεία, υπομονή και όμορφες στιγμές σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τα παιδιά της με τις τσάντες τους.

Δες την ανάρτησή της: