Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;

Μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 12:01 Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα
11.09.25 , 11:39 Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο
11.09.25 , 11:32 Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
11.09.25 , 11:06 Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
11.09.25 , 10:35 Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
11.09.25 , 10:26 Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης
11.09.25 , 10:22 Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
11.09.25 , 10:21 Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ
11.09.25 , 10:15 Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
11.09.25 , 10:14 BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
11.09.25 , 10:12 Τζουμέρκα: Εξερευνήστε την άγρια φύση και τα πιο όμορφα ορεινά χωριά
11.09.25 , 10:01 Στρατής Χατζησταματίου: Γενέθλια για τον Μανώλη του «Σασμού» - Πόσα έκλεισε
11.09.25 , 09:46 Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
11.09.25 , 09:39 Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση το 2026 - Δείτε παραδείγματα
11.09.25 , 09:33 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Εφημερίδα Espresso /Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τη Μέλπω Ζαρόκωστα από την εκπομπή Mega Καλημέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα

Μέλπω Ζαρόκωστα: Όσα είπε η 91χρονη ηθοποιός και ο μονάκριβος γιος της

Η καταξιωμένη ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας του θεάτρου και του κινηματογράφου πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso και ρεπορτάζ των Νίκου Νικόλιζα και Ηλία Μαραβέγια, τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για τη σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει.

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Παντρεύτηκα για να γλυτώσω από τον πατέρα μου»

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα κι ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», είπε ο πολυαγαπημένος της γιος Αλέξανδρος, ο οποίος εδώ και πολλά εικοσιτετράωρα δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, που στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο, βρίσκεται και σήμερα αντιμέτωπη με σωρεία προβλημάτων υγείας, ωστόσο δεν χάνει ούτε στιγμή το χιούμορ της και την αισιοδοξία της.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα με την Άννα Φόνσου το 2016 στο Σπίτι του Ηθοποιού

Η Μέλπω Ζαρόκωστα με την Άννα Φόνσου το 2016 στο Σπίτι του Ηθοποιού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή» ανέφερε ο μονάκριβος γιος της. Για την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ηθοποιού και μεταφράστριας ενημερώθηκε κι η πρόεδρος από το Σπίτι του Ηθοποιού Αννα Φόνσου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΠΩ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top