Στρατής Χατζησταματίου: Γενέθλια για τον Μανώλη του «Σασμού» - Πόσα έκλεισε

Celebrities & Gossip Νεα
Στρατής Χατζησταματίου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν της ΕΡΤ, τον Ιούνιο του 2023
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά του είχε χθες, 10 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός Στρατής Χατζησταματίου, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο του «Μανώλη Αγγελάκη» στον Σασμό. 

Δανάη Παππά και Στρατής Χατζησταματίου υποδύθηκαν τα αδέλφια Αγγελάκη στη σειρά Σασμός

Δανάη Παππά και Στρατής Χατζησταματίου υποδύθηκαν τα αδέλφια Αγγελάκη στη σειρά Σασμός

Ο ηθοποιός έγινε 28 ετών, όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο instagram, ποστάροντας μια φωτογραφία του μέσα από έναν αιωνόβιο πλάτανο. 

«Γενέθλια σήμερα... Στη φωτογραφία από το καλοκαίρι που πέρασε, είμαι μέσα στον αιωνόβιο πλάτανο της Πλατείας Ειρήνης στη Μακρινίτσα. Κάποιοι λένε ότι είναι ηλικίας 1000 χρόνων. Εγώ γίνομαι 28. Με περνάει. Να είμαστε υγιείς, να περνάμε όμορφα, να δημιουργούμε και να ζούμε στιγμές και όνειρα με όμορφους ανθρώπους», έγραψε στη λεζάντα. 

Οι ευχές έπεσαν «βροχή», ενώ ηθοποιοί από τον Σασμό του ευχήθηκαν με ένα instastory. 

Στρατής Χατζησταματίου στο θέατρο Άλσος, στις 4/9/25-  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στρατής Χατζησταματίου στο θέατρο Άλσος, στις 4/9/25-  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Χρόνια πολλά στον brother from another mother and another father», έγραψε στη λεζάντα μιας κοινής τους φωτογραφίας η Δανάη Παππά, η οποία υποδυόταν την αδελφή του στον Σασμό, τη Θοδώρα Αγγελάκη. 

Το instastory της Δανάης Παππά για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

Το instastory της Δανάης Παππά για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

«Δεν έχω γνωρίσει σαν και σένα! Όλα τα καλά! Σ' αγαπώ πολύ πολύ! "η μανούλα"», του ευχήθηκε η Αλίνα Κωτσοβούλου, η οποία υποδυόταν τη μητέρα του στον Σασμό, Άννα Αγγελάκη.

Το instastory της Αλίνας Κωτσοβούλου για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

Το instastory της Αλίνας Κωτσοβούλου για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

«Χρόνια πολλά κουκλάκι μου», του έγραψε η Πέννυ Παπαγεωργίου, η οποία υποδύθηκε τη Νάντια Κανετάκη, στον β' και γ' κύκλο της σειράς.

Το instastory της Πέννυς Παπαγεωργίου για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

Το instastory της Πέννυς Παπαγεωργίου για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

«Σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Δύο πριν τα 30», του έγραψε η Εριέττα Μανούρη, η οποία έπαιξε στον α΄κύκλο του Σασμού, υποδυόμενη τη Σεμίνα. 

Το instastory της Εριέττας Μανούρη για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

Το instastory της Εριέττας Μανούρη για τα γενέθλια του Στρατή Χατζησταματίου

Ο Στρατής Χατζησταματίου είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (2019).  

 Σάντυ Χατζηιωάννου- Στρατής Χατζησταματίου- Εριέττα Μανούρη, τον Νοέμβριου του 2023/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Σάντυ Χατζηιωάννου- Στρατής Χατζησταματίου- Εριέττα Μανούρη, τον Νοέμβριου του 2023/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Επίσης, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε πτυχίο του το 2022. 

Ο Στρατής Χατζησταματίου συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή φέτος το καλοκαίρι, ενώ τηλεοπτικά θα τον δούμε στον β' κύκλο της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες».

