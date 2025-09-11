Ούρσουλα Κορμπερό: Η «Τόκιο» του «La Casa De Papel» είναι έγκυος

Έγκυος είναι η Ούρσουλα Κορμπερό, η «Τόκιο» του διάσημου «La Casa De Papel» ανακοινώνοντας τα ευχάριστα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα προσωπικά της social media.

Η Ισπανίδα ηθοποιός αποκάλυψε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς «La Embajada». Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, και σπάνια κάνουν κοινές δημόσιες εξόδους ή αναρτήσεις.

Η Καρμπερό αυτή τη φορά όμως έκανε την εξαίρεση και δημοσίευσε μία προσωπική στιγμή της. Ανέβασε φωτογραφία της στο Instagram ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά. «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης» έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα ξεκαθαρίζοντας ότι η εικόνα είναι αυθεντική.

Δες την ανάρτησή της:

Πάντως, προτού αποκαλύψει δημόσια την εγκυμοσύνη της, η «Τόκιο» είχε αναφερθεί στη μητρότητα. Σε συνέντευξή της στη «Vogue España» το 2023 είχε πει χαρακτηριστικά: «Πάντα με φανταζόμουν ως μια πολύ νέα μητέρα, αλλά συνειδητοποιείς ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα χρόνια περνούν». Εξήγησε τότε πώς η επαγγελματική της πορεία και οι απαιτήσεις της ζωής αναδιαμόρφωσαν την αρχική της επιθυμία.