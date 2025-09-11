Ούρσουλα Κορμπερό: Η «Τόκιο» του «La Casa De Papel» είναι έγκυος

«Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης» έγραψε με χιούμορ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 11:39 Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο
11.09.25 , 11:32 Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
11.09.25 , 11:06 Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
11.09.25 , 10:35 Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
11.09.25 , 10:26 Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης
11.09.25 , 10:22 Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
11.09.25 , 10:21 Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ
11.09.25 , 10:15 Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
11.09.25 , 10:14 BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
11.09.25 , 10:12 Τζουμέρκα: Εξερευνήστε την άγρια φύση και τα πιο όμορφα ορεινά χωριά
11.09.25 , 10:01 Στρατής Χατζησταματίου: Γενέθλια για τον Μανώλη του «Σασμού» - Πόσα έκλεισε
11.09.25 , 09:46 Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
11.09.25 , 09:33 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!
11.09.25 , 09:22 Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς: «Ζητάμε κακούργημα για όλους»
11.09.25 , 09:14 Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα στην πρώτη της μέρα στο Γυμνάσιο
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
«Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Bίντεο αρχείου για το Casa de Papel
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έγκυος είναι η Ούρσουλα Κορμπερό, η «Τόκιο» του διάσημου «La Casa De Papel» ανακοινώνοντας τα ευχάριστα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα προσωπικά της social media.

Η Ισπανίδα ηθοποιός αποκάλυψε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς «La Embajada». Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, και σπάνια κάνουν κοινές δημόσιες εξόδους ή αναρτήσεις.

 

Η Καρμπερό αυτή τη φορά όμως έκανε την εξαίρεση και δημοσίευσε μία προσωπική στιγμή της. Ανέβασε φωτογραφία της στο Instagram ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά. «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης» έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα ξεκαθαρίζοντας ότι η εικόνα είναι αυθεντική.

Δες την ανάρτησή της:

Πάντως, προτού αποκαλύψει δημόσια την εγκυμοσύνη της, η «Τόκιο» είχε αναφερθεί στη μητρότητα. Σε συνέντευξή της στη «Vogue España» το 2023 είχε πει χαρακτηριστικά: «Πάντα με φανταζόμουν ως μια πολύ νέα μητέρα, αλλά συνειδητοποιείς ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα χρόνια περνούν». Εξήγησε τότε πώς η επαγγελματική της πορεία και οι απαιτήσεις της ζωής αναδιαμόρφωσαν την αρχική της επιθυμία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΚΟΡΜΠΕΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top